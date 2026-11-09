El gobierno local y la Fundación Cibervoluntarios impulsarán programas de inclusión digital
Se celebrarán programas, talleres y eventos específicos orientados a la población femenina
La Xunta de Goberno Local, en su sesión de hoy lunes, dio luz verde al convenio de colaboración entre el Concello y la Fundación Cibervoluntarios para impulsar, por medio de acciones formativas gratuitas, la inclusión digital y el empoderamiento de las mujeres.
Según detalló el ejecutivo ferrolano, a través de este acuerdo se pondrán en marcha “programas, obradoiros e eventos” de capacitación, tanto presenciales como en línea, dirigidos principalmente a la población femenina. Así, desde la administración municipal se incidió en la necesidad de garantizar “que todas as mulleres conten coas competencias dixitais precisas para acceder de maneira autónoma, segura e eficaz” a todos los recursos tecnológicos disponibles, especialmente en un contexto socioeconómico como el actual, con una gran expansión de la Inteligencia Artificial y de las herramientas basadas en esta.