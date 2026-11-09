El gobierno local y la Fundación Cibervoluntarios impulsarán programas de inclusión digital

La Fundación ha trabajado con múltiples gobiernos locales de la comarca FC

La Xunta de Goberno Local, en su sesión de hoy lunes, dio luz verde al convenio de colaboración entre el Concello y la Fundación Cibervoluntarios para impulsar, por medio de acciones formativas gratuitas, la inclusión digital y el empoderamiento de las mujeres.

Según detalló el ejecutivo ferrolano, a través de este acuerdo se pondrán en marcha “programas, obradoiros e eventos” de capacitación, tanto presenciales como en línea, dirigidos principalmente a la población femenina. Así, desde la administración municipal se incidió en la necesidad de garantizar “que todas as mulleres conten coas competencias dixitais precisas para acceder de maneira autónoma, segura e eficaz” a todos los recursos tecnológicos disponibles, especialmente en un contexto socioeconómico como el actual, con una gran expansión de la Inteligencia Artificial y de las herramientas basadas en esta.