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Ferrol

El gobierno local y la Fundación Cibervoluntarios impulsarán programas de inclusión digital

Se celebrarán programas, talleres y eventos específicos orientados a la población femenina

Redacción Ferrol
09/11/2026 18:38
Una de las formaciones que impulsa la Fundación Cibervoluntarios
La Fundación ha trabajado con múltiples gobiernos locales de la comarca
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La Xunta de Goberno Local, en su sesión de hoy lunes, dio luz verde al convenio de colaboración entre el Concello y la Fundación Cibervoluntarios para impulsar, por medio de acciones formativas gratuitas, la inclusión digital y el empoderamiento de las mujeres.

Según detalló el ejecutivo ferrolano, a través de este acuerdo se pondrán en marcha “programas, obradoiros e eventos” de capacitación, tanto presenciales como en línea, dirigidos principalmente a la población femenina. Así, desde la administración municipal se incidió en la necesidad de garantizar “que todas as mulleres conten coas competencias dixitais precisas para acceder de maneira autónoma, segura e eficaz” a todos los recursos tecnológicos disponibles, especialmente en un contexto socioeconómico como el actual, con una gran expansión de la Inteligencia Artificial y de las herramientas basadas en esta.

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