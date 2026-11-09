El CSIF se concentra en el Marcide para pedir una carrera profesional “más justa”

La concentración comienza a las 11.30 horas Jorge Meis

El sindicato CSIF convoca para este martes, a las 11.30 horas, una concentración en el Arquitecto Marcide para reclamar avances en dos cuestiones “fundamentales” para los profesionales del Sergas: la negociación de un nuevo acuerdo de la carrera profesional y el establecimiento de un complemento retributivo para el personal que trabaja en turnos fijos de mañana o tarde.

El CSIF explica que tras ocho años de vigencia del acuerdo actual, es el momento de revisarlo y “corregir las situaciones de desigualdad y discriminación existentes”.

En lo que respecta al complemento retributivo, el sindicato asegura que la “elevada concentración de actividad asistencial durante la mañana, junto con la carta de trabajo, la presión organizativa y la responsabilidad que asumen estos profesionales, exigen revisar su reconocimiento desde una perspectiva de equidad”.

La central resalta que las reivindicaciones ya han sido trasladadas a la Consellería de Sanidade, a la que invita a abrir los procesos de negociación.

La movilización en Ferrol coincide con las que, media hora más tarde, se van a desarrollar en el Juan Canalejo de A Coruña y en el Clínico de Santiago.