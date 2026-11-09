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Ferrol

Corte de tráfico en la calle Terra por las obras de soterramiento del cableado del suministro eléctrico

Las restricciones estarán vigentes entre las 08.30 y las 18.30 horas del martes

Redacción Ferrol
09/11/2026 18:41
Los trabajos consistirán en el soterramiento del cableado aéreo
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El gobierno local anunció este lunes la adopción, mañana martes, de restricciones de tráfico en el entorno de la calle Terra por trabajos en el sistema de suministro eléctrico. Las labores, el soterramiento del cableado aéreo, tendrán lugar entre las 08.30 y las 18.30 horas, estando afectado el tramo entre Igrexa y Sol.

En este sentido, el Consistorio señaló que la parada de taxis de la calle será trasladada de forma puntual hasta la Rubalcava, concretamente a la acera frente a la farmacia Telmo Del Río Cambeses, entre Galiano y Real.

Cabe señalar que desde el ejecutivo no se ha detallado si las mencionadas obras responden a un proyecto en concreto o si se trata de una intervención de la propia compañía responsable del suministro. No obstante, por el tipo de actuación, parece formar parte de la renovación del mobiliario urbano e iluminación de la calle Real, pues, como se recordará, entre las intervenciones contempladas se incluye el soterramiento de todos los cruces eléctricos aéreos.

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