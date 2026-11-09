Así está cambiando la movilidad en Ferrol gracias a los grandes proyectos de infraestructuras

Ampliación de la glorieta en la plaza de Galicia Daniel Alexandre

Si algo ha caracterizado al presente mandato han sido las grandes obras de infraestructuras. Desde la humanización de la avenida de As Pías para su transformación en bulevar, hasta las dos primeras fases de ‘Abrir Ferrol ao Mar’, A Magdalena y Esteiro, pasando por la remodelación de FIMO, todos estos proyectos tienen algo en común: han cambiado, y cambiarán, los flujos de movilidad en el municipio.

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Y es que, en una ciudad tan marcada por el uso del vehículo privado, la realización de actuaciones de tal magnitud afecta inevitablemente a la circulación viaria, más allá de la creación o destrucción de plazas de aparcamiento. En este sentido, cabe señalar que, al menos en las dos primeras, la reordenación del tráfico y la promoción de vías de transporte alternativas son una gran parte de su razón de ser, si bien en el caso de As Pías se pueden considerar el eje central del proyecto, mientras que en el derribo de la muralla del Arsenal pasan por ser una faceta relevante de la iniciativa.

Fachada marítima

Comenzando por las actuaciones aún en marcha, las ligadas a las dos primeras fases de ‘Abrir Ferrol ao Mar’, el proyecto busca aprovechar la eliminación de la muralla que separa las instalaciones castrenses y el astillero del trazado de Irmandiños, Taxonera y Mac Mahón, para crear un nuevo paseo, con su correspondiente carril bici, que conecte la fachada marítima con la ensenada de A Malata. El proyecto, iniciado en diciembre de 2025 y presupuestado en 9,2 millones de euros –excluyendo la creación de la playa urbana en Caranza–, está dividido en tres etapas, que a su vez se ejecutan por partes para minimizar su impacto en el día a día de los ferrolanos.

Así, a nivel peatonal, la intervención supondrá la creación de nuevos espacios de paseo, ocio y esparcimiento, además de incrementar las zonas verdes del casco urbano. No obstante, su mayor impacto se dará en el tráfico de vehículos, reordenando buena parte del flujo circulatorio del centro. En este sentido, la intervención no alterará de forma sustancial el trazado actual, en tanto que se mantendrán los carriles existentes en los viales afectados, pero sí que dotará de nuevas infraestructuras a los barrios. El proyecto original, a este respecto, comprende la ampliación de la rotonda de la plaza de Galicia –cuyo desarrollo comenzó hace poco más de dos semanas– y la construcción de otras dos, en la intersección de Irmandiños con la avenida de Esteiro y en el cruce de Mac Mahón y Taxonera con la calle Españoleto.

Las obras de la fase Esteiro de 'Abrir Ferrol ao Mar' aún no comenzaron en Españoleto Daniel Alexandre

La primera, de este modo, reducirá a uno el carril de circulación disponible, supliendo la falta de espacio con la construcción de un punto de estacionamiento de autobuses interurbanos en el lateral del teatro Jofre. De igual modo, la unificación de carriles frente al mencionado equipamiento cultural, permitirá una salida y una entrada más dinámica y sencilla a Igrexa, además de eliminar, al menos en teoría, los embotellamientos por estacionamientos indebidos en la antigua separación de carriles. Asimismo, se espera que, una vez que todo el proyecto esté acabado, la rotonda aporte una mayor fluidez al tráfico rodado frente a la muralla, así como que incentive –sobre el papel– un menor uso del coche al ofrecer un trayecto a pie más sencillo desde los nuevos aparcamientos disuasorios del puerto.

En cuanto a la glorieta de Esteiro, la única que de momento ni tan siquiera se ha comenzado a perfilar, tiene un objetivo sencillo: canalizar mejor el tránsito de vehículos que suben y bajan por la avenida, suprimiendo el cuello de botella que suponía, especialmente en horas punta, la incorporación a esta última desde Irmandiños. Por otra parte, la infraestructura también servirá para solventar el problema de falta de visibilidad en el cruce, mejorando al mismo tiempo la seguridad de los peatones y ciclistas.

La infraestructura entre Caranza y O Bertón es mucho más que un punto de unión entre ambos barrios Daniel Alexandre

Finalmente, la rotonda de Españoleto, que a día de hoy se encuentra ‘marcada’ pero cuya construcción se sigue demorando, será la más importante a nivel circulatorio, pues actuará como eje central de la reurbanización de la zona. Por una parte, permitirá canalizar buena parte del tráfico de salida del núcleo de Esteiro, principalmente del área del Campus, así como de los operarios de Navantia que optan por aparcar fuera del estacionamiento del astillero, aliviando la presión en los momentos de mayor tensión circulatoria. Por otra, servirá como vía de entrada y salida del nuevo parking disuasorio, situado en terrenos que antes ocupaba la factoría, tras la antigua puerta de la Escola Obreira. Además, permitirá también un acceso más sencillo a las instalaciones polideportivas de Batallones y, en teoría, reducirá las paradas en doble fila para recoger a los estudiantes del CEIP Isaac Peral y IES Saturnino Montojo al final de la jornada escolar.

Nuevo bulevar

Respecto al acceso este de la ciudad naval, las obras de transformación de la avenida de As Pías y de eliminación del paso elevado que separaba los barrios de Ultramar, Esteiro y Caranza arrancaron el 1 de junio 2022, durante el mandato del socialista Ángel Mato, siendo la primera intervención estatal sufragada por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Los trabajos, con un coste global de 10.3 millones de euros, se dividieron en dos tramos, sufriendo numerosos retrasos que extendieron las obras hasta los tres años.

En cualquier caso, una vez completadas, el ahora bulevar pasó de ser un vial continuo más bajo que los barrios aledaños en su primera parte y elevado en la segunda, que solo se podía atravesar mediante cruces a nivel y subterráneos a una superficie más igualada, rodeada de zonas de paseo. A nivel de tráfico, la dotación de casi una veintena de pasos de peatones, en muchos casos con su consecuentes semáforos, obligó a reducir la velocidad máxima permitida de los 80 kilómetros por hora hasta los 50, además de establecer, en su segmento del barrio de Ultramar, una vía de servicio para facilitar el uso de las nuevas plazas de aparcamiento en espiga.

La glorieta de la Trinchera canaliza buena parte del tráfico que anteriormente absorbía el Diapasón Daniel Alexandre

No obstante, el mayor cambio a nivel circulatorio lo trajo consigo la construcción de tres grandes rotondas que no solo transformaron el flujo ordinario de esa entrada a la ciudad, sino también de los accesos a Caranza, Esteiro, Ultramar y O Bertón. Así, la primera glorieta estrenada de la infraestructura, la que conecta Marqués de Santa Cruz –vial también reformado en el proyecto– con Salvador Allende, ejerce como punto de unión entre ambos barrios y, al mismo tiempo, como canalizador del tráfico en momentos de alta carga circulatoria, como el final de los turnos de mañana y tarde de Navantia. De este modo, permite una salida alternativa en dirección a Fene y al polígono de A Gándara sin tener que recorrer toda la avenida do Mar, aliviando puntos negros como el Diapasón y la Trinchera en horas punta, además de ampliar los accesos al área empresarial y a O Bertón.

Continuando este orden cronológico, la segunda en estrenarse fue la que conecta As Pías con la FE-11. En este caso, la rotonda no ejerce como una alternativa circulatoria como tal, pues únicamente sustituye el nudo que suponía la antigua incorporación al paso elevado de la avenida. No obstante, en conjunto con el nuevo trazado del bulevar, la infraestructura permite absorber buena parte del tráfico que antes canalizaba el Diapasón, dado que permite el acceso tanto a Caranza como a Ultramar desde A Gándara, mejorando notablemente el flujo en dirección a Esteiro. Esta glorieta, además, funciona en armonía con la tercera, al final de la calle Nova de Caranza –cuya principal función era eliminar la aberración viaria que suponía la incorporación tras el puente que cerraba el vial– a la hora de facilitar el uso de las mencionadas plazas de aparcamiento en espiga habilitadas en ambos márgenes. Por último, cabe señalar que la circunvalación creada entre ambos puntos también ha servicio para aliviar buena parte del tráfico de la carretera de Castilla al aportar una alternativa de entrada a Ferrol desde la FE-14

A Malata

Finalmente, en relación al último de los proyectos mencionados, la ‘Cidade do Deporte’, debido a su estado de desarrollo el impacto que tendrá en el tráfico rodado es, por el momento, incierto. En el caso de FIMO, la intervención plantea la creación de una vía transversal desde la carretera de A Malata que serviría de tercera vía de salida hacia la ensenada, lo que, al menos sobre el papel, aliviaría algunos problemas puntuales en días de competiciones deportivas, además de reducir el tránsito de vehículos por Serantes.

La rotonda de la calle Nova de Caranza facilita el acceso a los nuevos estacionamientos Daniel Alexandre

No obstante, no será la circulación rodada la más afectada por esta intervención, sino la movilidad alternativa. Y es que parte de la esencia de la iniciativa es el romper con el aislamiento de las instalaciones deportivas, facilitando el acceso a pie o en bicicleta a través de itinerarios verdes y azules.