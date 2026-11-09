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Ferrol

Adjudicada a la firma Citanias la instalación del ascensor entre Canido y A Magdalena

La actuación, una de las incluidas en el convenio con Vivenda, tendrá finalmente un coste de 750.639 euros

Redacción Ferrol
09/11/2026 18:35
rúa Rampa escaleiras que van montar aí un ascensor
El trayecto mantendrá una pendiente inferior al 6%
Jorge Meis
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La firma Citanias, Obras e Servizos, con sede en Culleredo, será finalmente la responsable de la instalación del ascensor que unirá los barrios de A Magdalena y Canido. Así lo comunicó este lunes el Concello tras la aprobación de la adjudicación en Xunta de Goberno Local (XGL).

La intervención, según trasladó el ejecutivo ferrolano, tendrá un coste de 750.639 euros –que, como se recordará, estarán cofinanciados por la administración autonómica a través del convenio firmado en abril de 2025 con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas– y contará con un plazo de garantía de seis años, un lustro por encima del mínimo establecido en los pliegos técnicos. El plazo de ejecución, según figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público, será de ocho meses a contar desde la firma del acta de replanteo.

En cuanto al proyecto en sí, se estructurará en torno a dos ejes: por una parte, el ascensor como tal, que se situará en la intersección de la calle Méndez Núñez con Rampa; y, por otra, en la adecuación de este último viario. En el primero, el Concello detalló que contará con dos puertas enfrentadas para facilitar su uso y que tendrá una configuración “que permita a súa integración no espazo urbano”, evitando “impactos visuais”. Respecto a la reforma de la calle Rampa, se detalló que el itinerario contará con puntos de descanso, manteniéndose una pendiente inferior al 6%.

Asimismo, se contempla ampliar la superficie de paso, creando además una zona de espera cercana al CEIP Cruceiro de Canido, y también la renovación de la iluminación y la recogida de aguas y la instalación de nuevo mobiliario urbano.

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