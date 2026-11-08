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Ferrol

O Talentiño se suma a la causa con un festival de música, danza y magia en Canido

La recaudación se repartió entre la AECC y Asarga

Redacción Ferrol
08/11/2026 21:58
CC de Canido Talentiño
Actuación de Sofía Hernández, este domingo en Canido
Daniel Alexandre
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El centro cívico de Canido fue este domingo el escenario de un evento solidario organizado por O Talentiño en el que la música, la danza y la magia se unieron en favor de la causa de la lucha contra el cáncer, en este caso colaborando con la AECC y también con Asarga, centrada en los sarcomas.

‘O talento que nos une, a solidariedade que nos move’ fue el lema de una cita presentada por el cofundador del certamen, Joaquín Enríquez, y la periodista de la SER Rebeca Collado. Actuaron Sofía Hernández, ganadora del concurso de vocalistas en 2025, y Antía Barona, primera clasificada de la última edición, así como las finalistas Nuria Cornide y Sabela Castro. Otros jóvenes artistas de la amplia cantera del concurso también aportaron su granito de arena, como Paula Seoane al piano y Xiana Ruiz al arpa, la bailarina Julia Pérez y el Meigo Simón. La veteranía la puso el músico y compositor ferrolano Marcos Mella.

La recaudación se realizó a través del sistema de entrada inversa, es decir, una donación a voluntad, pero también con venta de productos y sorteos, con el apoyo de la Asociación Veciñal de Canido

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