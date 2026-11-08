Los premios de las AAVV gallegas distinguen la trayectoria de Lorenzo Ramos

Manuel Lorenzo recogiendo el premio Cedida

Cuando en 1979 se fundó la Asociación de Vecinos Val de Esmelle allí estaba ya Manuel Lorenzo Ramos. Desde entonces, su nombre ha estado siempre vinculado tanto a esta entidad de la parroquia ferrolana como a una de las más premiadas y reconocidas iniciativas medioambientales, el Proxecto Esmelle.

Ahora, los premios anuales que concede la Confederación Galega de Asociacións Veciñais –Cogave– ha distinguido esta trayectoria y el compromiso de Lorenzo Ramos con el movimiento vecinal, a propuesta de la Federación Veciñal Roi Xordo de Ferrol, que aglutina a la mayor parte de las AAVV ferrolanas.

Con este premio se reconoce una larga trayectoria de dedicación al asociacionismo, a la participación ciudadana y a la mejora de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas.

Durante su intervención en la entrega de premios, Manuel Lorenzo agradeció la distinción a Cogave y a la federación Roi Xordo, destacando que “o recoñecemento non debía entenderse como un mérito exclusivamente persoal, senón como o resultado do esforzo de numerosas persoas que traballaron por Esmelle ao longo dos anos”.

Asimismo, el que fue durante muchos años dirigente tuvo un recuerdo especial para los residentes que participaron en el proyecto colectivo y que “xa non están entre nós”.El espíritu que guio su trayectoria fuie resumido por el homenajeado con una frase: “O verdadeiro valor do movemento veciñal está nas persoas, na solidariedade e na capacidade de traballar xuntas por un futuro mellor”.

Orgullo de la parroquia

Desde la Asociación Veciñal ‘Val de Esmelle’ se considera que esta distinción representa también un reconocimiento al trabajo colectivo desarrollado en la parroquia durante casi cinco décadas, al tiempo que se destaca la trayectoria de Manuel Lorenzo Ramos, haciendo hincapié en que ejemplifica los valores que dieron origen a la organización: la solidaridad, el compromiso con la comunidad, la defensa del patrimonio y la participación activa de la vecindad en la construcción del futuro de la parroquia.

La entidad felicita al premiado y apunta que “para Esmelle é un orgullo que se recoñeza a dedicación de Manuel Lorenzo Ramos. Este premio leva o seu nome, pero simboliza tamén o esforzo de xeracións de veciños e veciñas que demostraron que o traballo colectivo é capaz de transformar e mellorar unha parroquia”.