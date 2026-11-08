Las cofradías de la ría empiezan este lunes la campaña de extracción de la centolla y el buey

Este lunes se acaba la veda de la centolla D. Alexandre

La campaña de extracción de la centolla y el buey comienza este lunes en parte de la costa de Galicia, con excepción de la franja entre Estaca de Bares y el río Eo, que prolongará la veda hasta el día 29.

El sector tiene muchas esperanzas depositada en esta campaña que, en la práctica, supone el inicio de la temporada de Navidad. Según figura en el plan de gestión aprobado el pasado mes de junio, el cupo máximo de captura y desembarque es de 35 kilos por embarcación y día, a los que hay que sumar otros tantos por cada tripulante enrolado a bordo.

El inicio de esta campaña coincide con la continuación de la extracción de navaja, que en las primeras jornadas arrojó buenos resultados en la ría de Ferrol. En este caso, es un plan conjunto entre los pósitos de la ciudad naval, Barallobre, Mugardos, Miño y Ares, que ahora se desarrolla fundamentalmente entre castillos pero que en otros meses del año se desplaza a la ría de Ares. En este caso, los kilos permitidos son 20 diarios.