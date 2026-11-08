Hugo Serantes y Andrea Díaz ganan la carrera 'Ferrol, en marcha contra o cancro'

Andrea Díaz, a su llegada a la línea de meta Daniel Alexandre

Hugo Serantes Bouza, de la AD Náutico Narón, y Andrea Díaz Iglesias, del Ría Ferrol-Concepción Arenal, fueron los más rápidos (16:28 el primero y 19:08 la segunda) en la prueba absoluta de la decimotercera carrera 'Ferrol, en marcha contra o cancro', una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que este domingo reunió a cerca de 5.600 personas que aportaron su grano de arena a la investigación sobre la enfermedad.

Fue un éxito de participación sin precedentes en esta iniciativa que, además, muestra el músculo organizativo de la delegación local de la AECC y es el fruto de un intenso trabajo previo que implica a las administraciones públicas y también a muchas empresas colaboradoras que con su aportación permiten, como explicaba el pasado miércoles la presidenta de la junta local, Isabel Estevan, que prácticamente toda la recaudación se pueda destinar al objetivo de la marcha.

El tiempo no empañó el éxito de la convocatoria. Lloviznó por momentos, pero se quedó ahí, por lo que tanto las carreras de los más pequeños, que fueron los más madrugadores, como la prueba absoluta y, sobre todo, la andaina pudieron completar el recorrido, desde el Cantón, con normalidad.

En la prueba absoluta, completaron el podio masculino Samuel Tallón, del Club Atletismo Ferrol, y Ariel Soto, de As Pontes, mientras en la femenina ocuparon los otros dos cajones Rebeca Soto, del Club Atletismo Sada, e Itziar Fernández, del Náutico Narón.

En las categorías de menores, en 'pitufos', los más veloces fueron Nicolás Vilaro, del Atletismo Porriño, y Marina Martínez-Raposo, del Triatlón Ferrol, mientras que en sub 10 los primeros en llegar a la meta fueron Adrián Alarcón, del Olympo As Pontes, y Jimena Cal, del Club Ferrol Atletismo. En sub 12, el "oro" se lo colgaron Dylan Alarcón, del Olympo As Pontes, y Claudia Fernández, del Atletismo Riazor, y en sub 14, Adrián Leonardo, del Atletismo Equilibrio Ferrol, y la naronesa Lucía Alvite.