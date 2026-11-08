Ferrol despide con buenas cifras la campaña de gaviotas

Dos ejemplares de gaviota patiamarilla construyendo un nido el pasado mes de abril Jorge Meis

La presencia de gaviotas en el casco urbano de Ferrol es una constante que forma parte ya del día a día de los vecinos. No obstante, si bien los ferrolanos han aprendido a convivir con estas aves, su control y gestión resulta esencial tanto desde el punto de vista sanitario –pues son transmisoras de enfermedades y generan suciedad que puede atraer otro tipo de plagas– como del de la seguridad e incluso del patrimonial. Y es que, como señala la empresa especializada Locus Avis, adjudicataria de este servicio en la ciudad naval desde hace años, la gaviota patiamarilla (Larus michahellis) es una especie que puede ser bastante agresiva en épocas de cría y cuyos excrementos, por su efecto corrosivo, pueden llegar a dañar bienes públicos y privados.

Así, como cada año, el pasado mes de mayo comenzó la campaña de regulación de sus colonias, coincidiendo con el período de nidificación, que se extendió hasta finales de septiembre. En términos generales, el informe realizado por la compañía constata una ligera subida en el número de avisos ciudadanos respecto a la temporada 2025, pasando de 241 a 259; un saldo que, no obstante, sigue siendo inferior al registrado durante los ejercicios 2023 y 2024 –con 270 y 303 requerimientos, respectivamente–, pese a que el cambio de normativa ha limitado la capacidad de actuación de la firma en algunos supuestos.

Nidificación

Y es que, como explica el gerente de la empresa, Benedicto González, la legislación autonómica establece que, para retirar los nidos, es necesario contar con un permiso específico de Medio Ambiente y, ya desde la temporada pasada, se ha prohibido expresamente su eliminación en caso de que los huevos hayan eclosionado. En este sentido, el profesional señala que se trata de una modificación de carácter general, posiblemente impulsada con el objetivo de proteger poblaciones singulares, como pueden ser las de las islas Cíes, pero que afecta a la labor de control de colonias dentro del entorno urbano.

En lo que respecta a Ferrol, además, el informe indica que las actuaciones dentro de la campaña se iniciaron a finales de mayo, más tarde de lo habitual, lo que ha supuesto que durante este primer mes la práctica totalidad de las reclamaciones se saldasen sin la retirada de los mismos, puesto que ya había polluelos. De hecho, en los resultados de toda la temporada, no se ha constatado ni una sola recogida de huevos y tan solo dos de crías al ser ejemplares ya fallecidos.

Por meses, en mayo se recibieron 42 avisos, pero no se pudo realizar ninguna retirada por los motivos mencionados. Ya en junio la situación se estabilizó –puesto que buena parte de los polluelos abandonaron los nidos–, constatándose 28 alertas y 44 actuaciones; mientras que en julio fueron 11 y 22, respectivamente, y en agosto tres y ocho. Cabe señalar, como también hace el informe, que la disparidad entre el número de llamadas y el de salidas se debe a que en muchos casos los profesionales tuvieron que realizar más de una visita a un mismo inmueble, bien porque en la primera no se pudo recoger el nido o porque se consideró conveniente realizar una revisión poco después. Asimismo, se incide en que no se incluyen en el informe las intervenciones canceladas o en las que no se localizó.

Otras salidas

Sin embargo, si bien el control de la nidificación de esta especie es uno de los ejes esenciales de la campaña, el otro, que acumula buena parte de las actuaciones acometidas entre los meses de mayo y septiembre, es el de recogida de ejemplares atrapados, heridos o enfermos. A este respecto, el informe señala que de las 259 alertas recibidas, bien a través de los servicios municipales o de los propios ciudadanos afectados, 175, es decir, el 67,5%, fueron para estos casos –nuevamente, excluyendo avisos cancelados o sin respuesta durante la llamada inicial de comprobación–.

De igual forma, el documento puntualiza que el total de intervenciones también omite aquellas ocasiones en las que los profesionales no fueron capaces de localizar el ave en cuestión; cuando esta logró liberarse o escapar del sitio en el que estaba atrapada por sus propios medios; cuando es el alertante el que finalmente socorre al animal o cuando, a su llegada al lugar de la incidencia, no pudieron acceder al edificio o terreno al no darles acceso el propietario. En cualquier caso, las 175 comunicaciones recibidas se saldaron con 170 salidas exitosas.

En cuanto a su distribución temporal, el documento detalla que buena parte de las actuaciones se concentraron en la franja central de la campaña, entre junio y julio, tanto en relación a la nidificación como a la recogida de aves –especialmente estas últimas–. En este sentido, mayo fue el mes más lento en el auxilio de ejemplares, con tan solo tres llamadas y una intervención. Un mes más tarde, no obstante, el número de alertas aumentó hasta 45, que se saldaron con 37 visitas.

El pico de la temporada, detalla el informe, se dio en julio, con un total de 96 llamadas –más de la mitad de todo el período– y 70 labores sobre el terreno. A partir de ese momento, las cifras descendieron drásticamente, recibiendo Locus Avis tan solo 28 avisos en agosto y tres en septiembre, que se saldaron con 20 y tres intervenciones, respectivamente. Cabe señalar, no obstante, que la campaña como tal termina a comienzos de este último mes, por lo que los bajos resultados no responden necesariamente a un descenso en el número de unidades heridas o atrapadas, sino al final del período de referencia del documento.

Por último, el informe termina con dos datos de interés dentro de las conclusiones de la campaña 2026: por una parte, que de las 175 reclamaciones recibidas, 103 se saldaron con una retirada documentada y 72 sin ella y, dentro de las primeras, se rescataron 106 ejemplares. Y, por otra, que dentro del total de avisos por aves lesionadas o atoradas, 139 fueron gaviotas, veinte palomas domésticas y las 16 restantes, otras especies de pájaros.

Situación de Ferrol

Tal y como se señaló, el número de alertas recibidas durante el presente ejercicio supone un ligero incremento respecto al anterior, pero una importante caída frente a los dos anteriores. Esta situación, según explica el gerente de Locus Avis, Benedicto Gonzalez, se debe a una normalización de la situación de estas poblaciones, que se han disparado en los últimos años a medida que abandonaban sus hábitats naturales.

“La nidificación está bajando, en parte por el trabajo realizado, pero sobre todo por la regulación de los ejemplares adultos. En la naturaleza, las gaviotas patiamarillas han pegado un giro y cada año hay menos, por lo que hay menos sin colonias para criar fuera que puedan venir a la ciudad a hacerlo”, relata. De igual modo, el profesional apunta que, con el paso de los años, la sensibilidad de los ciudadanos hacia estos animales ha aumentado, por lo que el número de avisos se ha incrementado en la misma medida, lo que a su vez se refleja en el total de intervenciones que realiza la empresa. No obstante, en relación a las restricciones a la hora de retirar los nidos si los polluelos han nacido, el experto alerta que dentro de los núcleos urbanos puede suponer un retroceso “de 15 años”, con un incremento de las poblaciones, especialmente si al mismo tiempo se reducen sus espacios de cría en la naturaleza.

Asimismo, cabe recordar que, desde hace tres años –la tecnología es anterior, pero su aplicación es relativamente reciente–, el Concello ha adaptado su herramienta SIX –Sistema de Información Xeográfica– para que también sirva para ayudar en el control y seguimiento de estas poblaciones. Gracias a esto, la administración puede efectuar avisos más precisos y detallados, además de una evolución temporal.