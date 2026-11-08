Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE pide agilizar la rehabilitación de la casa de Carvalho Calero con la ayuda del Ministerio

El Ministerio de Urtasun le concede al Concello de Ferrol una subvención de 40.000 euros con esta finalidad

Redacción Ferrol
08/11/2026 22:14
Casa de Carvalho Calero
Estado de lo que queda de la casa de Carvalho Calero
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo municipal del PSOE urge al gobierno de Rey Varela a iniciar la rehabilitación de la casa natal de Ricardo Carvalho Calero, tras conocerse que el Ministerio de Cultura le ha concedido al Concello una subvención de 40.000 euros, de los que podrá disponer tan pronto se firme la resolución.

Los socialistas recuerdan además que esta convocatoria es compatible con otras ayudas para la misma finalidad de cualquier administración, una característica que representa “unha oportunidade que o Concello non pode perder”. El único requisito que se establece, apunta el PSOE, es que el gasto ha de hacerse entre el 30 de diciembre de este año y el 30 de junio de 2027, con el límite del 30 de septiembre del ejercicio próximo para presentar la justificación.

De la casa natal del primer catedrático de Literatura Galega de la Universidade de Santiago de Compostela apenas queda la planta baja, tras años de deterioro que no se frenó ni siquiera cuando el Concello, durante el mandato del socialista Vicente Irisarri –2007-2011–, la compró junto con otras parcelas colindantes con el objetivo de acometer una rehabilitación para fines culturales y sociales que nunca se hizo. La inacción, de hecho, acabó llevando a la ruina al inmueble.

Ahora, el PSOE apunta que existe un anteproyecto para la reconstrucción de la casa y de los cuatro inmuebles que también son propiedad municipal, elaborado durante el anterior mandato, bajo la Alcaldía de Ángel Mato y con Julián Reina al frente de Urbanismo. “Os dous únicos pasos para a rehabilitación dun edificio tan representativo para a cidade déronse con gobernos socialistas”, recuerda el partido.

Hace más de un año, en septiembre de 2025, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que las negociaciones entre el Concello y el Ministerio permitirían avanzar en esta obra. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620