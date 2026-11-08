El PSOE pide agilizar la rehabilitación de la casa de Carvalho Calero con la ayuda del Ministerio

Estado de lo que queda de la casa de Carvalho Calero Daniel Alexandre

El grupo municipal del PSOE urge al gobierno de Rey Varela a iniciar la rehabilitación de la casa natal de Ricardo Carvalho Calero, tras conocerse que el Ministerio de Cultura le ha concedido al Concello una subvención de 40.000 euros, de los que podrá disponer tan pronto se firme la resolución.

Los socialistas recuerdan además que esta convocatoria es compatible con otras ayudas para la misma finalidad de cualquier administración, una característica que representa “unha oportunidade que o Concello non pode perder”. El único requisito que se establece, apunta el PSOE, es que el gasto ha de hacerse entre el 30 de diciembre de este año y el 30 de junio de 2027, con el límite del 30 de septiembre del ejercicio próximo para presentar la justificación.

De la casa natal del primer catedrático de Literatura Galega de la Universidade de Santiago de Compostela apenas queda la planta baja, tras años de deterioro que no se frenó ni siquiera cuando el Concello, durante el mandato del socialista Vicente Irisarri –2007-2011–, la compró junto con otras parcelas colindantes con el objetivo de acometer una rehabilitación para fines culturales y sociales que nunca se hizo. La inacción, de hecho, acabó llevando a la ruina al inmueble.

Ahora, el PSOE apunta que existe un anteproyecto para la reconstrucción de la casa y de los cuatro inmuebles que también son propiedad municipal, elaborado durante el anterior mandato, bajo la Alcaldía de Ángel Mato y con Julián Reina al frente de Urbanismo. “Os dous únicos pasos para a rehabilitación dun edificio tan representativo para a cidade déronse con gobernos socialistas”, recuerda el partido.

Hace más de un año, en septiembre de 2025, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que las negociaciones entre el Concello y el Ministerio permitirían avanzar en esta obra.