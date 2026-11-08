El control de plagas, la novedad más destacada del nuevo contrato de gestión de colonias

El ámbito de actuación serán todos los espacios públicos del término municipal AEIG

La Xunta de Goberno Local, en su sesión del pasado 26 de octubre, aprobó la licitación del nuevo contrato de gestión y control de las colonias de aves urbanas –principalmente gaviotas, palomas y estorninos–. El encargo, valorado en 275.000 euros, tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros tantos, y, en esencia, podría parecer una continuación de los realizados en idénticas condiciones en ocasiones anteriores.

Sin embargo, por primera vez, el pliego incluye un servicio específico de control de plagas, que hasta ahora se contrataba de forma independiente y operaba técnicamente de forma más puntual –si bien, como explicó posteriormente el Concello, tenía una continuidad y seguimiento mayor de lo requerido, con reuniones periódicas entre el gobierno local y la empresa adjudicataria y acciones preventivas continuas–. En este sentido, se trata de un único procedimiento, pero dividido en dos lotes, por lo que, en la práctica, podrán optar a cada uno empresas independientes.

En el caso de la parte centrada en el control de plagas, la duración del encargo, así como la posibilidad de extenderlo, será el mismo que la de aves urbanas, estando presupuestado en 115.783 euros, con impuestos incluidos –el lote 1 está valorado en 159.345–. Según detalla el documento de prescripciones técnicas, la empresa que opte a este segundo servicio deberá realizar labores de “desratización, desinsectación e desinfección nos edificios, instalacións e espazos municipais”, incluidos trabajos de diagnóstico, tratamientos continuos y puntuales y el seguimiento de los mismos, que deberán ser documentados de forma periódica.

En este sentido, el gobierno local incide en que el ámbito de actuación será todos los espacios públicos del territorio, lo que incluye, por ejemplo, las playas y zonas de costas. Asimismo, la totalidad de las incidencias, tanto las comunicadas por la administración como por los ciudadanos a título particular, deberán incorporarse a la herramienta SIX para poder realizar un seguimiento efectivo de las mismas. Otro aspecto fundamental que se aplica a ambos lotes es que la empresa o empresas adjudicatarias deberán colaborar con el Consistorio a la hora de impulsar iniciativas informativas y de concienciación, por ejemplo desarrollando materiales en formato digital.

Por último, en el caso de los roedores, se establece que, además de las actuaciones de carácter general, deberán realizarse dos campañas intensivas en los momentos de mayor actividad biológica –primavera y otoño–, con acciones planificadas de antemano.