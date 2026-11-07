Samuel Nión revisará la Edad de Hierro de los Ártabros en el próximo ‘Viernes de la UNED’

El investigador del Incipit-CSIC da continuidad al ciclo que organiza el centro UNED A Coruña en el Aula local Emilio Cortizas

La próxima sesión del ciclo ‘Viernes de la UNED’ en Ferrol vendrá de la mano del director técnico de las últimas campañas en el castro de Esmelle, el doctor en Historia y Arqueología Samuel Nión, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio –Incipit– del CSIC. El arquólogo desarrollará la conferencia ‘La Edad del Hierro de los Ártabros. Urbanismo, poblamiento y organización social en el primer milenio a.n.e.’, en un encuentro que se celebrará el viernes 20, de 19.00 a 20.30 horas, en el Aula UNED de la ciudad (calle María 54), con la posibilidad de seguirla también en línea, en directo o diferido.

El ponente realizará en esta sesión una revisión diacrónica sobre las dinámicas sociales de la Edad de Hierro en los territorios de la Costa Ártabra, atendiendo a las formas de poblamiento, desde los asentamientos fortificados hasta la conquista romana. Así, las personas asistentes se acercarán a los cambios que afectaron a estas sociedades a lo largo del tiempo, con huellas en su urbanismo, sus espacios domésticos y sus expresiones religiosas.

La matrícula para cualquiera de las modalidades de seguimiento es gratuita, cerrando el plazo a las 18.00 horas del propio día de la actividad, y se puede formalizar a través de la web extension.uned.es/actividad/idactividad/56461.

Programa

Este ciclo de conferencias incluyó el mes pasado ‘El Nilo, el río de la vida y de la muerte en el Antiguo Egipto’, a cargo de la doctora en Arqueología María José Loira, que atrajo varios cientos de personas a la modalidad en línea.

Después de la cita con Samuel Nión, el programa continuará con la doctoranda en Lingüística Aplicada Paloma Blasco Fernández y la doctora en Informática Alejandra María Rodríguez Fernández (‘La IA también tiene acento: patrones que delatan un texto generado automáticamente’).