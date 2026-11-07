Participación y compromiso social en el Campus Industrial de Ferrol

Participantes en el curso de voluntariado del Campus Industrial Cedida

El Campus Industrial de Ferrol no solo forma a profesionales, sino también conciencias. Así queda de manifiesto con la celebración de acciones formativas como la que el pasado viernes y el sábado se desarrolló en el Edificio de Apoio ao Estudo do Campus Industrial de Ferrol.

Se trataba de nueva edición del curso básico de Formación en Voluntariado, organizado por la Oficina de Cooperación eVoluntariado –OCV– de la Universidade da Coruña –UDC– y financiado con cargo a la Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento.

El objetivo principal no era otro que proporcionar a las personas participantes conocimientos y herramientas básicas para el desarrollo de actividades de voluntariado, así como promover la participación y el compromiso social de la comunidad universitaria. De este modo, se abordaron cuestiones sobre derechos y deberes de las personas voluntarias, el trabajo en equipo, habilidades sociales y Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–.

Alumnado del primer curso del grado en Relacións Internacionais participó en esta actividad.