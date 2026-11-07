Navantia muestra en París la capacidad de evolución de las fragatas F-110

Imagen de una presentación de la empresa pública en la capital francesa Cedida

Navantia está preparada para evolucionar al máximo su producto estrella en materia de buques de superficie, la fragata F-110. Con cuatro de las cinco unidades para la Armada en construcción en la factoría ferrolana, el grupo que preside Ricardo Domínguez trabaja ya desde hace un tiempo en una versión más completa del buque de escolta, la F-110 IAMD –Integrated Air and Missile Defence–, que estos días presentó en la ferie Euronaval que se celebró en París.

El evento ha resultado muy fructífero para la compañía pública, pues, además de los avances –y la firma de un acuerdo decisivo con Fincantieri– para el desarrollo de la corbeta europea de patrulla –EPC–, ha podido explicar tres productos con los que afrontar los retos de seguridad del futuro: además de la F-110 IAMD, la nube de combate naval y el buque autónomo de superficie LASV-75, una propuesta que combina, como señalaron fuentes de la compañía, “las capacidades en diseño de plataformas, la integración de sistemas de combate y el desarrollo de soluciones digitales”.

“El valor va más allá de la plataforma”, aseguró Domínguez, “reside en la tecnología que desarrollamos e integramos, desde gemelos digitales hasta sistemas avanzados a bordo, y en el diseño de buques capaces de evolucionar a medida que cambian las necesidades operativas”.

En lo que respecta al producto que se está fabricando en el astillero ferrolano, la evolución de la clase F-110 está orientada a reforzar la defensa aérea y antimisil integrada, “aunque sin perder sus capacidades anteriores”. El punto de partida son las cinco unidades encargadas por la Armada española –dos ya están botadas– y, sobre todo, “su potencial de crecimiento”. En ese sentido, tanto el Ministerio de Defensa como Navantia llevan un tiempo trabajando “en la definición de esta evolución conforme a los requisitos establecidos en el documento ‘Armada 2025’”.

En ese sentido, la idea es poder disponer de una plataforma “capaz de responder de manera coordinada y simultánea” a las amenazas aéreas, pero preservando las capacidades que ya tiene el modelo “básico” de F-110 –guerra submarina y antisuperficie–. Por ello, la fragata contempla mayores prestaciones de lanzamiento vertical, integrando distintos tipos de misiles y adaptando la carga de armas a los requisitos de cada misión en la que se integren estos buques.

Otros sistemas también tendrán que adaptarse a esa transformación, como el Scomba, con tecnologías como el radar SPY-/ y el International Aegis Fire Control Loop, lo que supone la conjunción de productos de sello español con los del sistema Aegis, un viejo conocido del sector naval de la comarca.

Con estos planteamientos y la experiencia de otras plataformas que han resultado ser un éxito –la fragata F-100 es un ejemplo claro–, Navantia quiere posicionarse en el mercado de la exportación, consciente de que el éxito de la nueva generación de buques de escolta y de la apuesta tecnológica e industrial que se ha hecho en los últimos años pasa por ganar alguno de los concursos internacionales. Y, como ya sucedió con la variante noruega de F-100, la ‘Fridtjof Nansen’, la empresa pública tiene claro que el mecanismo no va a ser colocar el mismo producto en otra Marina, sino adaptarlo a las necesidades del momento y el cliente, como ha reiterado en Euronaval.