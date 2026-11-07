La temporada de cruceros se acerca a su fin, con la primera de las dos escalas de Ambassador

El 'Ambition', este sábado en el espigón exterior Daniel Alexandre

El ‘Ambition’, el primero de los dos buques de la naviera Ambassador con los que concluirá la temporada de cruceros en el puerto de Ferrol, hizo escala este sábado con sus más de 1.400 pasajeros a bordo, que a media tarde zarparon rumbo a la rada francesa de Brest.

Los turistas se encontraron con mejor tiempo del que se esperaba, pues no comenzó a llover hasta poco antes de su salida, por lo que se les pudo ver paseando y disfrutando de la hostelería y el comercio del centro. Otros, como es costumbre, aprovecharon para visitar alguna de las ciudades próximas, como Santiago.

El último crucero del año será el ‘Ambience’, de la misma naviera, que amarrará, si no hay cambios, el primero de diciembre con 1.900 pasajeros.