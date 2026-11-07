La Esengra recibe a los 185 aspirantes a marinero que se formarán durante nueve meses

El nuevo alumnado se incorporó el pasado martes Cedida

La Esengra recibió el pasado martes a los 185 aspirantes a marinero –125 hombres y 60 mujeres– que empiezan en el centro de A Graña su etapa de formación de nueve meses. La incorporación de los alumnos y alumnas se realizó el mismo día que los que entran en la Antonio de Escaño, en este caso 173 personas.

Durante esta etapa, los y las aspirantes recibirán instrucción militar general y también podrán optar por las especialidades que se imparten en la estación naval: Maniobra y navegación, Aprovisionamiento y Administración. Tras este aprendizaje, pasarán a integrarse en los buques y unidades de la Armada.