La corporación al completo muestra su apoyo al Foro Cidadán en su última protesta antes de las elecciones

La Plataforma por un Transporte Digno se unió al Foro en esta reivindicación Daniel Alexandre

Sobre un centenar de personas, principalmente representantes políticos, de la Plataforma por un Transporte Público Digno y del Foro Cidadán polo Ferrocarril, participaron en la mañana de este sábado en la protesta convocada por esta última entidad a las puertas de la estación de tren de Ferrol. Fue, como señaló la propia organización de la cita, un nivel de asistencia más reducido de lo esperado, especialmente al tratarse de su último acto reivindicativo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque tampoco sorprendente, pues la idea inicial –es decir, antes del anuncio del adelanto de los comicios– era realizar una segunda movilización a finales de mes que sirviera de reflejo de la celebrada en noviembre de 2025 y a la que acudieron unas 10.000 personas.

El Foro Cidadán afirma que un cambio de Gobierno no afectará a su actividad reivindicativa Más información

En cualquier caso, la concentración sirvió para reafirmar el compromiso del Foro de seguir promoviendo, con más intensidad incluso, acciones en la calle para dar visibilidad a la demanda ciudadana de contar en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal con un servicio ferroviario moderno y adaptado a las necesidades de los vecinos. “Nos preocupa, porque da a sensación de que estamos outra vez donde estabamos hai ano e medio, cando o principal inimigo que tiñamos era precisamente a resignación, o sentimento de que fagamos o que fagamos, teñamos ou non razón, as administracións, tanto as que teñen responsabilidade agora como as que poden tela, non nos van facer caso”, señaló Fernando Ramos, uno de los portavoces.

No obstante, el representante considera, al mismo tiempo, que esta respuesta es también “un aviso de que temos que volver actuar con moita seriedade, forza e presencia”, además de volver a solicitar la implicación plena del tejido asociativo y político de las tres comarcas. Y es que, como señaló, “o principal problema agora” es lograr volver a movilizar a la ciudadanía, recordándole que “a súa presencia nas rúas ten valor e é a garantía para resolver cousas”.

La entidad avanzó un endurecimiento de los actos de protesta Daniel Alexandre

Por su parte, Xaime Acuña, portavoz de la Plataforma por un Transporte Digno en Ferrol e Comarca, fue mucho más contundente en su análisis, calificando de “insulto” la presencia del alcalde, José Manuel Rey, y del grupo municipal popular. En este sentido, recordó que la Xunta es quien tiene competencias en esta área –concretamente en el servicio de autobuses–, afirmando que el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, “non ten ningún interese” en esta prestación. “A nosa valoración sobre o ferrocarril é que non queremos o AVE, queremos tren de proximidade, para poder movernos entre os concellos, e este tipo de declaracións institucionais non as compartimos. Queremos confrontar coa administración e se non cumpren coas súas obrigas, que dimitan”, sentenció.

Representación política

Tal y como habían avanzado a lo largo de la semana, los diferentes partidos políticos con representación en la corporación municipal tomaron parte en el acto de protesta, si bien la proximidad de los comicios generales dio un cierto ‘toque’ electoralista a sus mensajes.

Así, el alcalde, José Manuel Rey, reivindicó que la ciudadanía se encuentra unida “en torno a algo justo, que es que Ferrol no puede perder su tren”, aseverando al mismo tiempo que era un hecho y no una opinión “que hemos estado absolutamente abandonados en torno a la mejora del ferrocarril en esta legislatura que ahora finaliza”. De este modo, el regidor –que también encabeza la lista del Senado por A Coruña– echó en cara al Ministerio de Transportes la falta de mejoras en la red de toda España y “en la comunicación entre Ferrol y A Coruña”, mientras que se mostraba convencido de que “las cosas pueden cambiar si seguimos unidos”, monstrándose “absolutamente convencido de que el próximo Gobierno del Estado va a atender esas reivindicaciones”.

La participación ciudadana fue más reducida de lo esperado Daniel Alexandre

Por parte del grupo socialista, fue el concejal Julián Reina, número dos al Congreso por la provincia, el que tomó la palabra, reconociendo que desde el Ejecutivo “hai unha débeda histórica con esta cidade e coa conexión coa Coruña” y que la formación “non vai renunciar a isto en ningún momento”. “Existe unha urxencia, unha prioridade para que as demandas que hoxe escoitamos aquí se materialicen na maior brevidade posible”, incidió, solicitando a los vecinos que “reflexionen” sobre qué voto resulta “útil para o ferrocarril”, poniendo como ejemplo su apoyo a estas reivindicaciones independientemente del color que lidere Madrid.

Finalmente, Manuel Polo, número tres a la Cámara Alta del BNG por A Coruña, defendiendo que la comarca “necesita un ferrocarril competente, á altura dos tempos, algo que non hai”, recordando que su formación históricamente ha reclamado un servicio propio de Cercanías “que nos una ás distintas cidades galegas cunhas condicións de dignidade”. Así, el representante calificó a la agrupación nacionalista como la “alternativa clara” a la derecha en Galicia.