Ferrol se pone en marcha contra el cáncer, con récord de participación

Imagen de la carrera del año pasado, en categorías de base Daniel Alexandre

Ferrol volverá a ser este domingo el epicentro de la sensibilización ciudadana sobre las enfermedades oncológicas en la carrera-andaina que organiza la delegación comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer –AECC–, que ya cumple trece ediciones y que este año, además, llega con récord de inscritos, cerca de 5.600, según el registro de Carreiras Galegas.

Con la mirada puesta en el cielo, por la previsión de lluvia, el evento en sí arranca a las 10.00 horas con el comienzo de las carreras de los menores: ‘pitufos’, sub 10, sub 12 y sub 14, con más de 250 participantes en total, aunque no realizarán el mismo recorrido, puesto que, como es también habitual, se adaptará a sus edades.

El segundo y último pistoletazo se dará a las 11.00. Es el momento en el que comenzará tanto la carrera absoluta, que reu­nirá a cerca de 1.800 corredores y corredoras de la prueba oficial, y también de la andaina, que entre los mayores de 14 años y los que todavía no los tienen, suman más de 3.500 personas. Tanto la competición deportiva como la marcha cubrirán una distancia de cinco kilómetros por el barrio de A Magdalena, cuyo recorrido ha variado en esta edición debido a las diferentes obras que están en marcha.

La organización de la prueba explicó esta semana que la elevada participación –es la ciudad gallega en la que se da el respaldo más grande– y la involucración de las administraciones y las empresas colaboradoras les permite destinar prácticamente toda la recaudación a la investigación contra el cáncer, que es el fin último de este evento que ya es una cita familiar de referencia en el calendario otoñal.

Autoridades como el alcalde, el presidente del Puerto, la delegada territorial de la Xunta y el almirante jefe del Arsenal han confirmado su participación.