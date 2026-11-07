Ferrol recuerda en Canido a las víctimas de la dictadura

El presidente de Memoria Democrática, ante los representantes de los partidos políticos Daniel Alexandre

Cerca de 200 personas se reu­nieron este sábado en el Memorial de Canido, donde están grabados los 904 nombres de la represión franquista en Ferrolterra, en el primer Día de lembranza e homenaxe a todas a vítimas do golpe militar, a guerra e a ditadura que, a partir del año que viene, siguiendo el mandato de la Ley de Memoria Histórica Democrática, tendrá lugar el 31 de octubre.

Este año se retrasó una semana por el luto decretado por el trágico accidente ferroviario de Urda, pero el pleno de la corporación del pasado jueves aprobó por unanimidad institucionalizar esta fecha, manteniendo así el consenso generado sobre este tema desde la inauguración del propio Memorial de Canido.

El día acompañó, a pesar de que las predicciones meteorológicas amenazaban con lluvia, y el acto lució con los discursos, la poesía y la música. En este caso, dos nombres representaron a los demás, la maestra María Vázquez y el médico y alcalde republicano Xaime Quintanilla, asesinados ambos en los días negros de agosto del 36 y distinguidos, también los dos, en la ceremonia que se celebró finalmente el pasado miércoles.

El investigador y escritor Juan Galán se encargó de conducir el acto, a los pies de la escultura ‘Pétalos do pasado’, de Manuel Patinha. Galán expresó la alegría de la asociación a la que pertenece por el acuerdo municipal en torno a este acto y también por que, apenas unos días antes, el pasado 2 de noviembre, el BOE publicase la declaración definitiva de Ferrol como ‘Ciudad de Memoria’, “a primeira de Galicia”, recordó.

El presentador advirtió del auge de los discursos neofascistas y subrayó la necesidad de “non esquecer o pasado” como la mejor forma de hacerles frente. “O que non se conta é como se non existise”, apuntó, “por iso debemos visibilizar” lo que sucedió, especialmente entre las generaciones más jóvenes. “Debemos crear espazos de memoria”, dijo.

Tras el presidente de Memoria Democrática, Manuel Fernández Pita, habló el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, quien aseguró que el acto “debe ser unha homenaxe de restitución da dignidade das vítimas” y, por ello, es crucial “darlle continuidade en anos sucesivos, dando cumprimento á Lei de Memoria Democrática” y también “lembrándolles ás novas xeracións o que sucedeu na guerra e despois da guerra”. Ponte se refirió a los dos nombres que personifican este año el tributo, María Vázquez y Xaime Quintanilla, personas “dunha gran categoría humana e intelectual” cuyo asesinato, dijo, “segue sendo hoxe tan difícil de entender para nós, tan inexplicables: matáronos por non pensar igual”.

Roberto Leal y María Lanza glosaron las figuras de los dos protagonistas tras las actuaciones musicales de Estrela Gómez y Manolo Bacallau. Leal es descendiente de un hombre que sobrevivió a un paseo y que se mantuvo siete años escondido en la casa familiar en Narón, hasta que finalmente decidió entregarse. Él se refirió a Quintanilla, a sus orígenes humildes y a su afán de superación. “Chegou ao socialismo e ao galeguismo a través da súa experiencia persoal”, recordó, “e para el a medicina era un acto de xustiza social: cobraba as tarifas normais a quen podía pagalas e axudaba gratis ás persoas que non podían”, un ejemplo, reiteró, de su “humanidade e compromiso social”.

Leal también aludió a su trayectoria política. Antes de ser el primer alcalde republicano –1931-1934– de Ferrol, desarrolló una intensa labor intelectual y cultural. Fue un activista que defendió la “liña galeguista” y que “entendeu que a liberación social e a nacional, a dignidade do idioma, tiñan que ir da man”. La publicación de ‘Donosiña’ y su trabajo en la editorial y la revista Céltiga, “un proxecto colectivo extraordinario”, fueron otros de los méritos loados por Leal.

María Lanza, por su parte, habló de María Vázquez, “quen fixo do ensino o sentido da súa vida”. Recordó su paso como maestra por A Pobra y después por Miño, su concepción progresista de la enseñanza y la transmisión de los valores del feminismo. Esas posiciones “espertaron o rexeitamento dos sectores máis reaccionarios”. Tras su detención y encarcelamiento en la cárcel de Pontedeume, la noche del 19 de agosto fue paseada. Desde el pasado verano, la Agrupación Socialista de esta localidad lleva su nombre. “Honrar a túa vida”, finalizó Lanza, “unha escola que ensina a pensar son sementes que ningunha violencia pode destruír”.