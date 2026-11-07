El comité de empresa de la Navantia hace un llamamiento a la participación en la huelga general

El comité, en una concentración en Pazo Libunca este verano Daniel Alexandre

El comité de empresa de Navantia Ferrol manifestó este sábado a través de un comunicado su apoyo a la huelga general convocada por los principales sindicatos el próximo miércoles, día 11, y hace un llamamiento al conjunto de los trabajadores y trabajadoras para secundarla y participar tanto en los piquetes informativos como en las movilizaciones que tendrán lugar esa jornada.

La representación de la plantilla explica que ante la continua subida del coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, “a precariedade laboral e o deterioro dos servizos públicos”, es necesario “dar unha resposta colectiva na defensa dos nosos dereitos”. Así, apunta que “reivindicamos salarios dignos, emprego estable e con dereitos, servizos públicos de calidade e o acceso a unha vivenda digna, pública e universal, garantindo que a vivenda sexa un dereito e non un negocio”.

Además, el comité de Navantia Ferrol incide en su defensa de un “sector naval público forte, carga de traballo, emprego de calidade e unhas condicións laborais dignas na empresa principal e na industria auxiliar”, por lo que rechaza que “unha vez máis sexa a clase traballadora quen pague as consecuencias das crises”.