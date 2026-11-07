La edad dispara las afiliaciones de las mujeres a la Seguridad Social en Ferrol

Un empleado del taller Sansa Auto Jorge Meis

El récord de afiliaciones a la Seguridad Social de las personas residentes en Ferrol, consolidándose por encima de la barrera de las 21.000, una cifra insólita en la historia reciente de la ciudad, se sostiene por un acelerón de las cotizaciones masculinas y un crecimiento sostenido en las de las mujeres, que siguen siendo mayoritarias en la urbe.

La composición del mercado laboral de Ferrol es particular y plasma dos tendencias que están tan relacionadas con la actividad económica como con la propia sociología: hay más varones cotizantes hasta mediada la cuarentena y, a partir de ahí, trabajan más –muchas más– mujeres.

La distancia entre sexos, que se fue ampliando durante la última crisis económica, se ha reducido en los últimos ejercicios. Actualmente, y teniendo en cuenta únicamente las afiliaciones en alta –es decir, no las medias– hay prácticamente un empate –78 mujeres más–, pero esto no era así ni hace un año –312 cotizantes femeninas más– ni en 2024 –381–. La mayor contratación en sectores tradicionalmente masculinizados como la industria y, sobre todo, la construcción, parece estar detrás de esta paulatina disminución de la diferencia, y también del retraso en el cambio de tendencia: la preponderancia de las afiliaciones de mujeres se ha retrasado una década en apenas un año.

Hace doce meses, la estructura de cotizantes en Ferrol era la siguiente: más hombres que mujeres hasta los 35 años y, a partir de ahí, todo lo contrario hasta el último grupo, el de 60 años o más. Este 2026, tomando como referencia en el mes de septiembre, esa mayor afiliación femenina se ha retrasado varios años. Diez, para ser exactos.

En el último años, el número de afiliaciones en Ferrolterra ha pasado de 62.633 a 63.834

Así, en este ejercicio hay más cotizantes hombres hasta los 45 años y desde ahí hasta el final de la vida laboral son las mujeres las que más aportan en este periodo, hasta alcanzar el máximo de distancia, en cualquier franja de edad, en la última de todas: a partir de los 60 años son 187 afiliadas a la Seguridad Social más, por las 173 que había hace un año.

En el conjunto de la comarca de Ferrol –además de la ciudad, los municipios de Narón, Fene, Neda, Valdoviño, Cedeira, Moeche, San Sadurniño, As Somozas, Ares y Mugardos– la situación es diferente y, de hecho, hay más hombres que mujeres cotizando a la Seguridad Social en todos los grupos de edad. En todos, menos en tres y sin una tendencia homogénea: en el de 30-34, en el del 40-44 y –aquí ya del mismo modo que sucede en la ciudad naval– en el que engloba a las personas mayores de 60 años.

Si la referencia son los concellos de Ortegal –Ortigueira, Cariño, Mañón y Cerdido–, las afiliaciones son mayoritariamente masculinas en toda la vida laboral, con excepción de la última, y solo se tienen en cuenta los cinco ayuntamientos que conforman el territorio de la comarca del Eume la última fotografía indica que en todos los grupos, desde el de menores de 25 años hasta el de mayores de 60, hay más hombres que mujeres cotizando.

A lo largo del último año, las afiliaciones han pasado, en los 20 concellos, de 62.633 a 63.834, es decir, 1.201 más.