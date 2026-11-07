Asotrame ofrece el servicio de asesoramiento sobre nutrición oncológica

Imagen de una charla dirigida a estudiantes Cedida

Asotrame, la Asociación Gallega de Personas con Enfermedades Oncohematológicas, informa de que acaba de dotarse de un servicio gratuito de asesoramiento sobre nutrición oncológica, del que podrán beneficiarse exclusivamente los pacientes y expacientes con cáncer oncohematológico.

El nuevo recurso es posible gracias al apoyo de la Fundación la Caixa. El consultorio estará operativo los lunes y jueves en horario de mañana y tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de los enfermos de leucemia, linfomas o mieloma múltiple, para poder así sobrellevar mejor algunos de los síntomas de sus patologías o de los efectos secundarios de sus tratamientos, como son las náuseas, los vómitos, la diarrea, las úlceras en la boca o la anorexia, informa la entidad.

Teresa Puñal, experta en dietética y nutrición clínica avanzada, será la encargada de este nuevo servicio, que se presta presencialmente en Vimianzo, aunque también se da la opción online. El teléfono de contacto es el 698 130 684.