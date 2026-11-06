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Conciertos

Urania Desert Fest se despide en Ferrol con Summer of Hate, Cruzeiro y Ghorxa

Grupos de Galicia y Portugal protagonizarán esta última jornada del festival internacional organizado por Espazo Underground en colaboración con la sala

Efe / Redacción Ferrol
06/11/2026 23:05
El único grupo local que actuará será Ghorxa, en la imagen tocando en la Feira do Disco de Ferror Records, que da comienzo anualmente a los Maios de Canido
El único grupo local que actuará será Ghorxa, en la imagen tocando en la Feira do Disco de Ferror Records, que da comienzo anualmente a los Maios de Canido
Jorge Meis
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La Urania acoge este sábado 7 la última jornada del Urania Desert Fest, el festival que propone Espazo Underground en colaboración con la sala ferrolana. Para esta despedida, con el inicio previsto a partir de las 20.00 horas, se reserva a las bandas Summer of Hate, de Portugal, y las gallegas Cruzeiro y Ghorxa, esta última de origen local.

Doom, shoegaze experimental o stonner son solo algunos de los estilos que resonarán este sábado en el emblemático escenario de la calle Real, donde este festival internacional se estrenó con los proyectos de Maha Sohona, procedente de Suecia, y Stonus, de Chipre, así como el de los gallegos Al final solo habrá cenizas.

Las entradas anticipadas están disponibles por 18 euros en el Papillón, ticketrona.com o Bar 13 de A Coruña.

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