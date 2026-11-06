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Actividades

Un taller de cabezudos en el centro social Artábria para este sábado 7

Las personas interesadas deberán apuntarse previamente

Redacción Ferrol
06/11/2026 22:56
Fotos Artábria
Fotos Artábria
Daniel Alexandre
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La programación de la asociación cultural Artábria continúa este sábado 7 con la primera sesión de un taller de cabezudos de dos días. El encuentro de esta tarde, a cargo de Xosé Manuel Ribeira, se desarrollará entre las 16.00 y las 20.00 horas, y está dirigido a personas a partir de 12 años. 

Esta propuesta tendrá un enfoque eminentemente práctico, por el que los y las participantes construirán y decorarán sus propios cabezudos, utilizando materiales sencillos y accesibles, cada uno con su personalidad. 

El precio de la inscripción es de 5 euros e incluye todo lo necesario. Las personas interesadas pueden apuntarse poniéndose en contacto con la organización, a través del correo electrónico brincarmos@gmail.com o del teléfono 605 144 843 (Sabela).

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