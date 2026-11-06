Tirón de orejas de la Junta Electoral al Concello por la presentación de proyectos

Xunta de Goberno Local en la que se presentó el PERI-2R del Sánchez Aguilera Daniel Alexandre

La Junta Electoral de la zona de Ferrol ha determinado que el gobierno local ferrolano vulneró la legislación con sus recientes anuncios relativos al proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera y al inicio de las obras de la fase Caranza de ‘Abrir Ferrol ao Mar’. De ello se hizo eco este viernes el PSdeG-PSOE, formación que comunicó al organismo las mencionadas infracciones a través de un escrito tramitado el pasado día 4.

En este sentido, los socialistas recordaron que la normativa “prohibe durante o período electoral realizar calquera acto de inauguración de obras ou servizos públicos”, así como iniciativas vinculadas a los mismos. Así, la formación apuntó que los referidos anuncios se realizaron tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria de los comicios generales del 29 de noviembre, en los que el alcalde, José Manuel Rey, encabeza la lista al Senado por A Coruña.

De este modo, desde la agrupación se incidió en que, en relación al acuartelamiento, el Consistorio no se limitó a anunciar la aprobación del PERI-2R, sino que realizó una presentación de la actuación “con medios audiovisuais”; mientras que en la intervención de Caranza se avanzó “a conta atrás” para el inicio de las obras. Ambas informaciones, subrayan los socialistas, se subieron a la web municipal y a sus redes sociales.

Por todo ello, la Junta Electoral considera que el Concello vulneró la normativa, ordenando al Consistorio la retirada de sendas publicaciones “con carácter inmediato” y que “se absteñan de realizar” anuncios similares hasta la celebración de los comicios. A mayores, el órgano advirtió de que, de volver a repetirse estas acciones, interpondrá un procedimiento sancionador contra el ejecutivo local.