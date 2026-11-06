Premios para el Área Sanitaria de Ferrol en el congreso de enfermería familiar

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El Congreso de la Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria –Agefec–, que se celebró en Ourense contó no solo con la participación de profesionales del Área, sino que estos ganaron cuatro de los doce posibles galardones de este encuentro a nivel gallego.

Nelson Andrés López y Eva Herrero, especialistas en Enfermaría Familiar e Comunitaria, consiguieron el primer premio a la comunicación oral con ‘Soidade non desexada en coidadores principais informais de pacientes inmobilizados: prevalenza e vivencias asociadas’.

El trabajo de los profesionales exponía que el envejecimiento poblacional y el aumento de la cronicidad incrementaron la necesidad de cuidados de larga duración, asumidos principalmente por cuidadores informales. La dedicación continuada al cuidado puede afectar a la salud física, psicológica y social de quien ejerce este rol, con consecuencias de soledad no deseada como un fenómeno asociado.

El objetivo del estudio galardonado era el de analizar la prevalencia de la soledad no deseada, así como su relación con la sobrecarga y el apoyo social en 116 personas cuidadoras informales principales de pacientes inmovilizados adscritos la dos centros de salud, el de Narón y el de Fontenla Maristany en Ferrol.

Las conclusiones pasan por que la soledad no deseada constituye un problema entre los cuidadores informales y su abordaje requiere estrategias comunitarias orientadas a detectar situaciones de vulnerabilidad, fortalecer el apoyo social funcional, y reconocer las necesidades de esas personas cuidadoras para prevenir el aislamiento y favorecer su bienestar.

El segundo premio a la mejor comunicación oral fue para los profesionales de Enfermería del centro de salud de Narón Patricia Torres, Eva Herrero, Montserrat Torrado, Begoña Vázquez, Nera Rubianes y Angelo Cazorla, con el título ‘As enfermeiras queremos axudarte: identificación de necesidades da población mediante a análise cualitativa de suxerencias en Atención Primaria’. Su análisis permite identificar prioridades asistenciales y orientar intervenciones enfermeras y organizativas.

Por otra parte, el primer premio para la comunicación tipo póster fue para Julia López y Selene Lourido, del centro de salud de Caranza, que se centraron en un caso clínico y el tratamiento paliativo activo en un carcinoma cutáneo, el segundo cáncer de piel más frecuente. Presentaron un caso en el que la respuesta a la inmunoterapia permitió reorientar el tratamiento local cara un enfoque activo de cicatrización, y en función de la evolución clínica.

Por último, el segundo premio tipo póster que alcanzaron las profesionales del área, Nerea Rubianes, Paula Rosende y Ágata Nodar evaluaron la pertinencia, utilidad y validez de la herramienta Necpal, creada para la detección precoz de las necesidades paliativas en el tipo de paciente crónico complejo, demostrando su validez.