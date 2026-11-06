Más de 1.000 personas ya han participado en el Área Sanitaria de Ferrol en el ensayo clínico Combogal

Las vacunaciones disminuyen los ingresos Archivo

El ensayo clínico Combogal, que vacuna conjuntamente de la gripe y el covid a población de 65 o más años, ha inmunizado ya en el Área Sanitaria de Ferrol a 1.018 personas.

El objetivo es comprobar si una vacuna combinada frente a estas dos enfermedades reduce el riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte asociadas a ellas, en comparación con la administración simultánea de una vacuna antigripal de alta dosis y otra frente a la covid en inyecciones separadas. La inoculación combinada ya fue testada y autorizada, por lo que el estudio busca determinar la estrategia de protección más adecuada para la población mayor.

Los centros de salud en los que se puede participar en el ensayo clínico Combogal en el área sanitaria de Ferrol son el de Pontedeume, Ortigueira y Cabanas. El ensayo se desarrolla en el marco de la campaña ordinaria de vacunación, por lo que en la propia citación para acudir al centro de salud se informa también de la posibilidad de desplazarse al hospital para participar en el estudio.

Los interesados pueden reservar cita a través de Sergas móvil o en el teléfono 900 842 217.

Según los datos facilitados por el Sergas, el área de Ferrol es una de las que ha aumentado la tasa de ingresos hospitalarios por covid en los grupos de mayor edad, de más de 80 años. La campaña de vacunación frente a la gripe y el covid comenzó el pasado 28 de septiembre y el lunes 9 se dirigirá a personas de 60 años o más.