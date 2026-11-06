Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La fragata del futuro centrará la conferencia de Benigno González-Aller en Exponav

Esta sesión está organizada por la cátedra Jorge Juan (UDC y Armada)

Redacción Ferrol
06/11/2026 22:18
Exponav conferencia de Alejandro Pazos Sierra
El doctor Alejandro Pazos Sierra ofreció la anterior conferencia de este ciclo que organiza la cátedra Jorge Juan
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El vicealmirante de la Armada, en reserva, Benigno González-Aller Gross, será el protagonista de la siguiente conferencia de la cátedra Jorge Juan, ‘Retos de diseño de la fragata del futuro: nuevas amenazas y evolución tecnológica’. La sesión se celebrará el jueves 12, a las 19.00 horas, en la sala Carlos III de Exponav, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo máximo de entre 120 y 140 asistentes.

La cátedra Jorge Juan, nacida de la colaboración entre la Universidade da Coruña –UDC– y la Armada, propone ahora reflexionar sobre los desafíos de diseño de los buques de guerra del futuro, en un entorno de aceleración del desarrollo tecnológico. Después de la conferencia, con una duración prevista de 45 minutos, se invitará a las personas asistentes a participar en un coloquio de alrededor de un cuarto de hora.

Precisamente el pasado 2025, Benigno González-Aller Gross, que es el actual presidente del Tribunal Marítimo Central y asesor del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada –Ajema– para Nuevas Tecnologías, ingresó como académico en la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620