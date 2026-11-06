La conservación de la herpetofauna en Galicia, el tema de este viernes en el Museo de Historia Natural de Ferrol

Imagen de portada del 'Atlas dos anfibiose réptiles de Galicia' de la Sociedade Galega de Historia Natural Alejandro Ocampo Lorenzo

Este viernes 6 se presentará en el Museo de Historia Natural de Ferrol, a las 19.30 horas, el libro publicado este mismo año por la Asociación Herpetológica Española ‘Estado de conservación de los anfibios y reptiles continentales de Galicia’. La obra fue escrita y editada por el profesor de Zooloxía de la Universidade de Santiago de Compostela y herpetólogo Fernando Martínez-Freiría, en colaboración con otros seis profesionales de esta misma rama como Ismael Espasandín.

Entre estos autores también se encuentra el coordinador de la sección de Herpetoloxía de la Sociedade Galega de Historia Natural –SGHN–, de la que depende el museo, Moisés Asensi-Cabirta, con el que contará el acto de presentación.

A lo largo de la obra se aborda la problemática de la conservación de la herpetofauna en Galicia, atendiendo a su estado actual y estudiando las amenazas a las 14 especies de anfibios y 26 de reptiles presentes en este territorio, siguiendo los criterios del Catálogo Galego de Especies Ameazadas y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN–.

Las actividades en este espacio son posibles por el convenio con la Concellería de Medio Ambiente de Ferrol, las cuotas de socios y las donaciones del público.