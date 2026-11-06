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Ferrol

La carrera contra el cáncer de este domingo en Ferrol supera su techo con 5.000 personas inscritas

Habrá modalidad de competición y caminata, desde las 10.00 horas

Redacción Ferrol
06/11/2026 22:53
Carrera contra el cáncer Ferrol
Carrera contra el cáncer de una anterior edición
Daniel Alexandre
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La convocatoria del año pasado alcanzaba un récord para la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, superando los 4.500 inscritos en la carrera que cada año, con el fin de recaudar fondos, se celebra en la ciudad naval.

Este año, las organizadoras se marcaban un objetivo, el de alcanzar las 5.000 personas inscritas para el evento de este domingo, y lo han logrado, por mucho. Entre la andaina y la carrera, solo en la plataforma de Carreiras Galegas se han inscrito ya más de 5.580 personas en las distintas categorías. La jornada del domingo empezará a las 10.00 horas con las carreras infantiles. A las 11.00 dará comienzo la carrera y la andaina popular, dos modalidades que compartirán un recorrido de unos cinco kilómetros por las calles del centro de la ciudad.

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