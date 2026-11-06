La AVV A Magdalena conmemoró el Día del Mayor, con pregón del obispo García Cadiñanos

Casino Ferrolano, cleewbración del Día del Mayor Daniel Alexandre

La Asociación de Vecinos A Magdalena celebró este viernes el Día del Mayor con un acto en el casino Ferrolano al que acudieron, en representación del Concello, las edilas de Política Social, Rosa Martínez, e Igualdade, Elvira Miramontes. Con esta actividad, la entidad, que preside Pedro Sanz, inicia su tradicional ‘Noviembre Cultural’ que se prolongará con otras actividades a lo largo del mes.

Joaquín Enríquez actuó como maestro de ceremonias y el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, se encargó de recordar el papel de los mayores en el pregón pronunciado para la ocasión.

La parte musical corrió a cargo de las corales de la Universidad Senior y Airiños de Caranza.

La programación de este ‘Noviembre cultural’ tendrá continuidad el próximo viernes 13, en el que se conmemora el Día del Vecino. A las 19.30 horas comenzará al acto a cargo del teniente de alcalde Javier Díaz Mosquera. En el acto se rendirá homenaje a dos comerciantes del barrio y, en esta ocasión, la parte musical correrá a cargo de las rondallas O son do mar y Bohemios.

El presidente de la entidad vecinal Daniel Alexandre

Ya el jueves 19, a la misma hora, se celebrará el Día de la Música, con un pregón introductorio que, en esta jornada del programa, está impartido por el director de la Unidad de Música del Tercio Norte, Luis García Cortizas. El apartado musical, que está presente en cada acto de la programación de noviembre, correrá a cargo de Añoranzas y la Coral Polifónica del Casino-Tenis Club.

El programa concluye el día 28, sábado, con la celebración del Día de la Familia y la intervención, en el pregón, del Almirante Jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar. Actuará el Coro Rociero de la Casa de Andalucía de A Coruña.