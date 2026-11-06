La Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol celebra su concierto de Santa Cecilia

Concierto de Nuestra Señora del Carmen en una actuación en Caranza Emilio Cortizas

La Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol celebra este sábado su tradicional concierto extraordinario con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

El evento tendrá lugar a las 17.30 horas en la iglesia del Carmen de Ferrol, con entrada libre hasta completar el aforo.

La formación ferrolana interpretará una selección de su repertorio musical bajo la batuta de su director, Iago Vázquez Picallo.

El acto estará conducido y presentado por Esperanza Suárez y contará con una intervención especial de Verónica Marcos Pita, titulada ‘En palabras de un marinero de la fe’, que pondrá voz a las vivencias y la devoción que definen la identidad de la banda.