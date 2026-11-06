Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol celebra su concierto de Santa Cecilia

Será en la iglesia titular en la tarde de este sábado

Redacción Ferrol
06/11/2026 22:50
La iglesia de Caranza se quedó pequeña para albergar el concierto de Nuestra Señora del Carmen
Concierto de Nuestra Señora del Carmen en una actuación en Caranza
Emilio Cortizas
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol celebra este sábado su tradicional concierto extraordinario con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

El evento tendrá lugar a las 17.30 horas en la iglesia del Carmen de Ferrol, con entrada libre hasta completar el aforo.

La formación ferrolana interpretará una selección de su repertorio musical bajo la batuta de su director, Iago Vázquez Picallo.

El acto estará conducido y presentado por Esperanza Suárez y contará con una intervención especial de Verónica Marcos Pita, titulada ‘En palabras de un marinero de la fe’, que pondrá voz a las vivencias y la devoción que definen la identidad de la banda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620