Ferrolterra ya se encuentra en  alerta por escasez de agua

Embalse de As Forcadas el mes pasado Jorge Meis

El próximo lunes día 9 por la tarde se celebrará una reunión de la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol con el fin de abordar con los representantes de los concellos representados en este organismo supramunicipal la situación en la que se encuentran los municipios, ante la disminución drástica del embalse de As Forcadas que nutre de agua a la mayoría de los territorios.

La reunión, en la que está previsto analizar las posibles medidas a adoptar, coincide con el anuncio este mismo jueves por parte del conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, de la decisión de la Xunta de extender la declaración de alerta por escasez de agua a cuatro nuevos sistemas de Galicia-Costa, que se corresponden con las zonas de Ferrol –Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas–, A Coruña, costa de Pontevedra y Vigo. Se suman así a las unidades territoriales de los ríos Lérez y Anllóns, en esta situación desde el pasado mes de agosto.

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Aunque se prevén precipitaciones para los próximos días, el escenario actual sigue marcado por una reducción de las precipitaciones sostenida en el tiempo, por lo que toda la Demarcación Galicia-Costa permanecerá en situación de sequía prolongada. Esta declaración, en todo caso, no implica por sí misma res­tricciones en los usos y consumos de agua.

A efectos prácticos, las limitaciones y posibles medidas de ahorro sobre los abastecimientos municipales afectados seguirán dependiendo de la fase de escasez de cada sistema.