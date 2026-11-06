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Ferrol

Ferrol en Común alerta de las consecuencias de no cumplir la nueva normativa de la ZBE

Advierte de que los cambios en la legislación pueden restringir el acceso a subvenciones

Redacción Ferrol
06/11/2026 19:57
La ZBE de Ferrol ya está definida, pero no en funcionamiento
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El Consejo de Ministros aprobó, en su sesión del pasado martes, una modificación de la normativa relativa a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de cara a incentivar a los municipios afectados a que apliquen de forma efectiva las restricciones establecidas y su consecuente régimen sancionador.

Con motivo de este cambio de legislación y teniendo en cuenta que la urbe naval es la única de las siete grandes ciudades que aún no tiene en funcionamiento su propia ZBE –si bien el resto, salvo Santiago y Ourense, se encuentran en un período de adaptación sin multas–, el grupo municipal de Ferrol en Común alertó este viernes de las posibles consecuencias de continuar con esta política. En este sentido, la formación advirtió de que el incumplimiento puede traer consigo, entre otras medidas, la pérdida de futuras subvenciones o la restricción al acceso a fondos europeos para intervenciones de corte urbana, recordando además que tanto el Consello de Contas como el Defensor do Pobo ya llamaron la atención al Consistorio por esta situación.

De este modo, desde la agrupación se explicó que la mencionada modificación –que busca “acabar coas moratorias excesivas e as zonas sen restriccións efectivas”– exige a las administraciones locales “acreditar documentalmente o control de accesos real, a monitorización ambiental e a aplicación directa do réxime sancionador”, insistiendo en que las ayudas estarán supeditadas a estas medidas.

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