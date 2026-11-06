El servicio de conservación de zonas verdes actuó en 77.000 metros cuadrados en Santa Icía

Momentos previos a la reunión celebrada ayer en el local social de la AVV Jorge Meis

Continuando con el calendario municipal de actuaciones, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el concejal de Obras, José Tomé, mantuvieron este viernes un encuentro de trabajo con la directiva de la Asociación de Vecinos (AVV) de Santa Icía para abordar los diferentes trabajos acometidos en el área en el marco del plan de barrios.

Así, según detalló tras la cita el gobierno local, durante la semana que duraron las labores el servicio de conservación de zonas verdes intervino en una superficie de unos 77.000 metros cuadrados, de los cuales 43.000 fueron actuaciones de siega y limpieza de terrenos y los 33.000 restantes se centraron en los desbroces. En esta línea, la prestación municipal procedió al plantado de 70 ejemplares de cyclamen en la rotonda del Arquitecto Marcide, además de sanearse los alcorques del entorno de las instalaciones hospitalarias.

Por su parte, la empresa de limpieza viaria y de recogida de residuos también realizó labores de roza en unos 45.000 metros lineales en varios puntos de la zona, como el solar municipal en O Boial o la trinchera de la antigua vía férrea. Asimismo, se sanearon fuentes, lavaderos, cunetas y sumideros, además de unos 160 colectores de basura. De igual modo, el servicio de conservación de parques infantiles, biosaludables e instalaciones deportivas eliminó el óxido y repintó algunos elementos en las dotaciones del barrio, mientras que el de mantenimiento eléctrico realizó 15 actuaciones correctivas y preventivas.

Por otro lado, aprovechando el encuentro, el alcalde avanzó a la AVV que el proyecto de reparación y mejora de su local social –con un coste de 48.857 euros, sufragados con los fondos POS+ 2026 de la Diputación– se encuentra ya en fase de contratación, además de abordar otras iniciativas ya concluidas en la zona, como los aglomerados de varios viales y el arreglo de aceras y de los colectores de pluviales en Beleicón.