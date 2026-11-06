El PSOE destaca los 60 millones de inversión del Gobierno en reindustrializar As Pontes

Candidatas PSOE As Pontes Cedida

La cabeza de lista del PSOE al Congreso, Obdulia Taboadela, y la candidata al Senado por la misma formación, Montserrat García, pusieron en valor los 60 millones de inversión con los que el Gobierno de Pedro Sánchez promovió proyectos de reindustrialización en As Pontes tras el anuncio del cierre de la central térmica. “Este é un bo exemplo”, dijo Taboadela, “de como se poden impulsar políticas para construír novas oportunidades de futuro”.

García, por su parte, reconoció que el cierre fue un proceso “longo e tamén doloroso” pero incidió en que, a partir de ese momento, el Ministerio y el Instituto de Transición Justa “puxeron todos os recursos posibles para favorecer a implantación de novas actividades industriais”.

La planta de biofibra de Ence, con 24 millones, o los 15 a iniciativas vinculadas al hidrógeno renovables son algunos de estos incentivos, a los que hay que sumar los 1,3 resultantes de la convocatoria para apoyar mejoras y ampliaciones de firmas más modestas.

SAIC o el nudo de Maciñeira son otros ejemplos. “Este último”, apreció García, “é un punto de partida fundamental para o noso despegue económico, pois pode actuar como motor para atraer novos proxectos”.