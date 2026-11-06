El festival contra el cáncer del equipo de O Talentiño en su Canido ‘natal’ ya tiene cartel

Tras haberse estrenado en el barrio alto, las galas de O Talentiño se celebran en el Jofre desde el tercer año Daniel Alexandre

O Talentiño Solidario, un nuevo festival benéfico que organiza el certamen ferrolano de jóvenes talentos en colaboración con la Asociación Veciñal de Canido, se celebrará este domingo 8 en el centro cívico del barrio. Ya se ha anunciado el cartel con los diez artistas que actuarán en este evento, en el que se recaudarán fondos para destinar a la lucha contra el cáncer, a través de dos asociaciones, con un sistema de entrada inversa, realizando compras y sorteos.

Música, danza y magia se reunirán en esta cita, que tendrá lugar a partir de las 17.00 horas y contará con la presencia de los cuatro artistas fundadores del concurso: Lucía Pérez, Xabier Vizcaíno, Eva Faraldo y Joaquín Enríquez, este último ejerciendo además de presentador, una vez más, mano a mano con la periodista Rebeca Collado, encargados de las galas de O Talentiño.

Las voces participantes serán las de Sofía Hernández, ganadora de la categoría de Vocalistas el pasado 2025; Antía Barona, vencedora de este año, y las finalistas de esta misma sección Nuria Cornide y Sabela Castro.

Paula Seoane, la pianista que obtuvo el galardón de Instrumentistas el año pasado, es otra de la integrantes del cartel, que comparte con la arpista Xiana Ruiz, finalista en la misma categoría y edición.

Asimismo, participarán Julia Pérez, ganadora del certamen en 2024 en la modalidad de Danza lírica, y Meigo Simón, que con su magia se hizo con el premio de Variedades el año pasado. Además, se suma a los jóvenes talentos Marcos Mella, que fue el primer artista invitado en el estreno de O Talentiño.

Asociaciones

Ya se sabe que la AECC será una de las entidades destinatarias, asociación con amplia trayectoria y presencia en Ferrolterra, además de Asarga, que se dedica a los sarcomas, un grupo de cánceres poco frecuentes.