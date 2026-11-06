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Ferrol

El cupón de la ONCE deja un total de 210.000 euros en el barrio de San Xoán, en Ferrol

El kiosko de María Begoña García vendió seis cupones agraciados con 35.000 euros cada uno

Redacción Ferrol
06/11/2026 11:54
Kiosko de María Begoña García en el barrio de San Xoán
Kiosko de María Begoña García en el barrio de San Xoán
Jorge Meis
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La suerte ha vuelto a caer en Ferrol, concretamente en el barrio de San Xoán, donde el cupón de la ONCE dejó, en su sorteo de ayer jueves, un total de 210.000 euros. Según informó la organización solidaria este viernes, fue la vendedora María Begoña Martínez García, titular del kiosko situado en el número 240 de la carretera de Castilla, la que repartió los seis boletos premiados, cada uno con 35.000 euros.

El cupón diario de esta jornada, como puntualizó la entidad, estaba dedicado a la trigésima Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid los pasados días 4 y 5 de noviembre.

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