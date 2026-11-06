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Ferrol

El Concello rinde homenaje a históricos representantes vecinales de la ciudad

El alcalde valoró la labor realizada a lo largo de décadas para conseguir mejoras en barrios y parroquias

Redacción Ferrol
06/11/2026 22:47
Concello celebración Día das entidades veciñais
Celebración del Día das entidades veciñais
Daniel Alexandre
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La labor de históricos dirigentes vecinales, en una ciudad en la que el asociacionismo tiene un importante papel, fue recordada este viernes en un acto celebrado en el Concello, en el que se ensalzó el trabajo desempeñado por varios representantes, algunos de ellos ya fallecidos.

Concello celebración Día das entidades veciñais
Se honró a vecinos a título póstumo
Daniel Alexandre

De este modo, el salón de plenos del palacio municipal, acogió el acto de reconocimiento de Luis María Taboada González –AVV A Magdalena–, Mercedes Pardo Hermida –AVV Serantes– y Miguel Marqués Gómez –AVV A Cabana–. Asimismo, a título póstumo, también se reconoció la trayectoria de Julián Andrés Fernández Saavedra –AVV Ensanche– y de Maite Fernández Martínez –AVV Ferrol Vello–.

Concello celebración Día das entidades veciñais
Las familias recogieron los premios
Daniel Alexandre

Impulsores

El alcalde, José Manuel Rey, trasladó públicamente su felicitación a los homenajeados y puso en valor todo el trabajo que realizaron a lo largo de décadas al frente de las asociaciones vecinales, siendo piezas clave para conseguir mejoras en sus barrios y parroquias.

Concello celebración Día das entidades veciñais
Homenajeado
D.A.

En este sentido, el regidor destacó que fueron impulsores de los locales vecinales en los que desarrollaban la actividad de las entidades que representaban y de la participación ciudadana, entre otros muchos hitos logrados desde el asociacionismo vecinal.

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Homenajeado
Daniel Alexandre

Rey Varela hizo hincapié en que “Ferrol é unha gran cidade da que nos sentimos profundamente orgullosos, na mesma medida na que nos sentimos orgullosos do que a conforma: os barrios do ámbito urbano e as parroquias do rural” y aludió al papel “fundamental” del tejido asociativo que “representa unha canle a través da que os veciños e veciñas expresan as súas preocupacións e necesidades”.

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Homenajeada
Daniel Alexandre

Por esta razón, José Manuel Rey valoró en su intervención en el acto su trabajo y mostró su voluntad que se mantenga vivo el tejido asociativo vecinal, “gracias a personas implicadas e comprometidas con Ferrol, como as homenaxeadas nesta xornada”.

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