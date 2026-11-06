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Ferrol

El BNG ferrolano pide apoyo para la enfermedad infantil de Niemann-Pick

En la ciudad naval Leo es la imagen visible de esta enfermedad

Redacción Ferrol
06/11/2026 22:19
niemann pick
Mon Fernández se reunió con la familia de Leo y miembros de la entidad 
Cedida
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Leo es la imagen visible en Ferrol de la enfermedad de Niemann-Pick. Lo fue por los problemas de movilidad que tuvo que afrontar en su centro educativo y también por el evento Rock por Leo que se celebró en Canido.

La Asociación Niemann-Pick de Fuenlabrada es la única existente en España, centrada en la versión infantil de esta dolencia neurodegenerativa minoritaria. La asociación, en colaboración con la Fundación Columbus y otras organizaciones no gubernamentales, han impulsado activamente el desarrollo de una pionera terapia génica para esta enfermedad Tipo C (NPC), cuya primera fase de investigación finalizó con éxito. Actualmente las empresas impulsoras están buscando financiación para comenzar la fase de ensayo clínico.

Por este motivo, desde el BNG, el diputado en el Parlamento gallego Mon Fernández, en colaboración con el diputado Néstor Rego, ha registrado varias iniciativas instando tanto al ejecutivo autonómico como al estatal a involucrarse con este proyecto.

A enfermidade é unha carreira contra reloxo”, explicó Fernández, apuntando que, por esta razón, “debemos actuar con celeridade para sumarnos ao que parece un proxecto moi prometedor”.

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