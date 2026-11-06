El BNG ferrolano insta al gobierno local a “poñer orde” en el departamento de Urbanismo

Uno de los ponchos adquiridos por el Concello Cedida

El grupo municipal del BNG cargó este viernes contra el gobierno local de Ferrol, al que acusa de “pretender ocultar a mala xestión na área de Urbanismo”. En concreto, los nacionalistas critican la reciente adquisición de 8.000 ponchos serigrafiados por un importe de 16.940 euros –tramitados a través de un contrato menor–, destinados, afirman, “ás persoas que decidan ir á Malata a ver xogar ao Racing”.

En este sentido, la formación estima que el supuesto obsequio tiene como objetivo desviar la atención de los “atrasos inxustificados” que acumula el proyecto de cambio de cubierta del estadio, insistiendo en que los mismos “xa non deron comezo na data prevista” y que, a día de hoy, siguen acumulando “semanas” de demoras. “O BNG considera que Rey Varela debería prestar máis atención á evolución destes traballos e preocuparse en rematalos dunha vez”, sentenciaron.

Así, la agrupación asevera que la labor del Consistorio “non debería ser gastar o diñeiro público para solventar as carencias da súa xestión”, incidiendo, además, en que los problemas derivados de la falta de mantenimiento se están dando en múltiples instalaciones deportivas, poniendo como ejemplo las lluvias registradas la semana pasada, que obligaron a suspender una actividad de kickboxing en el antiguo recinto de FIMO.