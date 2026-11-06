El Ateneo Ferrolán celebra un acto de homenaje conjunto con la Fundación Otero Pedrayo

La relación de otero Pedrayo con el territorio fue uno de los temas Daniel Alexandre

Con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del escritor cuya memoria mantiene viva la Fundación Otero Pedrayo, de Ourense, y coincidiendo en el Ano Oteriano declarado por la Xunta, este mismo viernes 6 se celebró en el Ateneo Ferrolán un acto de homenaje con intervenciones alrededor de la figura protagonista y la proyección de un documental dirigido por la profesora de la Universidade de Vigo María José Bravo Bosch.

El encuentro contó con la participación destacada, como ponentes, de Patricia Chachero, secretaria de la Fundación Otero Pedrayo, y de Xosé Eduardo López Pereira, presidente de esta misma entidad, además de con la presencia del concejal de Cultura de Ferrol, José Antonio Ponte Far, y del presidente del Ateneo Ferrolán, Xabier Montero Dongil.

A través del documental ‘Ramón Otero Pedrayo, dereito á paisaxe’, las personas asistentes se acercaron al homenajeado, que además era geógrafo, a través de sus viajes por Galicia y de su relación con el territorio. De esta manera también se celebra el centenario de la ‘Guía de Galicia’, que fue publicada en 1926, para cuya elaboración fueron fundamentales estos recorridos.