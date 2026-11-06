El Arquitecto Marcide de Ferrol acoge una exposición fotográfica sobre el lupus eritematoso

Lola García con personal del Complexo Hospitalario Cedida

Una exposición de 16 fotografías de la artista Lola García sobre el lupus eritematoso puede verse ya en el Hospital Arquitecto Marcide. La muestra fue escogida como candidata a Photoespaña, en la sección digital Descubrimientos, este año, cuando todavía no se había materializado como un proyecto expositivo físico.

La muestra es obra de Lola García Garrido, una fotógrafa y artista visual que, además, es una persona con una enfermedad autoinmune crónica, el lupus eritematoso sistémico.

La patología consiste en que el sistema inmunológico produce anticuerpos que pueden afectar a diferentes partes del organismo, como la piel, articulaciones, sangre, o riñones, entre otros; y que actúa por brotes, con momentos estables y otros de afectación.

Precisamente en uno de estos brotes, esta artista tuvo que estar hospitalizada, y fue en ese contexto cuando decidió que esa experiencia podría plasmarse en una exposición que está mostrando en distintos centros sanitarios, y que se puede ver desde durante este mes, en el Hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Como explica esta fotógrafa, se trata de “darlle visibilidade á patoloxía, e, no meu caso, transitar o ingreso dende a arte. Ademais de dar as grazas á sanidade pública”, tal y como expone en el trabajo.

En el acto inaugural tomaron parte, además de la autora, la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente; y la subdirectora de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, Estrella López-Pardo.

En Ferrol, las personas con lupus son atendidas en colaboración conjunta por la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Servicio de Medicina Interna y por el Servicio de Reumatoloxía del CHUF.