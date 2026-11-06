Dos bienes de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol se restaurarán con el 2% cultural de Vivienda

Palacio episcopal de Mondoñedo Cedida

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha manifestado su satisfacción por la resolución provisional del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que concede una subvención total de 4.091.721,31 euros dentro del programa del 2 % Cultural para la conservación del patrimonio histórico español a dos proyectos de la comarca de A Mariña.

La cuantía afecta a dos actuaciones: 1.229.200,88 euros para la restauración y revitalización del palacio y del entorno catedralicio de Mondoñedo, y 2.862.520,43 euros para la restauración del monasterio de San Salvador de Lourenzá.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Fernando García, ha calificado la noticia como "una auténtica lotería", que recoge los frutos del buen trabajo de la administración diocesana y de la delegación de Patrimonio.

Se trata, como explicó García Cadiñanos, de "dos pequeños sueños que se van a poner a andar y que ayudarán a la comarca en su desarrollo", haciendo hincapié, además, en la dimensión cultural y evangelizadora de los proyectos que "servirán para que la diócesis ofrezca a la sociedad su patrimonio y su mensaje. Se trata de dos bienes importantísimos de nuestro legado cultural que se recuperarán convenientemente. Esperemos que los proyectos reciban ahora el apoyo de las administraciones para que se puedan concluir".

De las 422 solicitudes presentadas, sólo 78 proyectos han sido seleccionados para repartir los 80 millones de euros presupuestados por el Ministerio.

La diócesis ya había concurrido en anteriores ediciones sin obtener financiación, por lo que este fallo provisional reconoce el esfuerzo y la persistencia de su equipo técnico. La resolución tiene carácter provisional y abre un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.

Proyectos

Ampliación del Museo Catedralicio de Mondoñedo: El proyecto contempla la recuperación del palacio episcopal, integrado en el complejo catedralicio, para destinarlo a la ampliación del Museo Catedralicio y Diocesano. La intervención actual se centrará en la preparación, consolidación y adecuación del inmueble, con un presupuesto total de obra de 1.891.078,27 euros.

Espacio sociocultural en San Salvador de Lourenzá: La actuación en el histórico monasterio prevé la reparación completa de las cubiertas y la adecuación del claustro principal, cedido en uso al Concello, como espacio sociocultural. El objetivo es incorporar el claustro a las visitas turísticas y permitir que acoja actividades culturales y musicales. La inversión total prevista asciende a 4.089.314,90 euros.

Ambas intervenciones cuentan con el compromiso de participación financiera de la Xunta, considerado fundamental para completar la financiación global junto con la aportación de la propia diócesis, que refuerza así su apuesta por la conservación de su patrimonio.