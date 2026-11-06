Abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito de prevención de riesgos laborales

El curso se impartirá íntegramente en el Centro de Emprego de Ferrol Daniel Alexandre

El Centro de Emprego de Ferrol abrió esta semana –concretamente el ayer jueves– el plazo de inscripción para una acción formativa de carácter gratuito para personas en situación de desempleo sobre prevención de riesgos laborales. El curso, que se impartirá íntegramente en las mencionadas instalaciones municipales, tendrá una duración de 60 horas, entre el 23 de noviembre y el 11 de diciembre –los días 1, 7 y 8 de este último mes no habrá clases–.

Asimismo, la propuesta, desarrollada en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, se celebrará en horario de mañana –de 09.00 a 14.00 horas–, teniendo prioridad aquellas personas inscritas como demandantes de empleo en el término municipal de Ferrol. En esta línea, desde el gobierno local se señaló que la selección de los participantes se realizará “por rigorosa orde de entrada das solicitudes”.

En cuanto al procedimiento para apuntarse a esta iniciativa, los interesados podrán hacerlo tanto presencialmente en el propio centro como a través del correo emprego@ferrol.es. La documentación necesaria, puntualizó, será una copia del NIF o el NIE, así como otra de la tarjeta de demandante de trabajo; el currículo vitae y la ficha de inscripción –que puede encontrarse en la web oficial del recurso municipal–, que deberá estar debidamente cubierta y firmada.

Montaje de tuberías

Por otro lado, el Concello avisó de que aún quedan plazas disponibles para el itinerario de inserción laboral ‘Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial’, una iniciativa municipal que forma parte del programa ‘Ferrol Emprega+’.

La acción formativa, recordó, está vinculada “á obtención do certificado profesional de nivel 2 FMEC0108” y ha sido diseñada para facilitar el acceso al mercado de trabajo de los participantes. Así, el curso tendrá una duración total de 654 horas, de las cuales 457 serán teóricas, 133 de prácticas profesionales no laborales, 45 de enseñanza complementaria y nueve de transversal, además de dedicar otras diez a tutorías individualizadas.