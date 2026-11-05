O espectacular teatro noir de ‘A Culpa’ estréase coa Sinfónica de Galicia como BSO en vivo
Iria Ares e Xoán C. Mejuto dirixen e interpretan a coprodución de Estudo Momento, o Centro Dramático Galego e o Concello de Ferrol, baseada na novela de María Solar, que virá ao primeiro pase
Os directores e actores de ‘A Culpa’, Iria Ares e Xoán Carlos Mejuto, levan dende o martes aproveitando a residencia técnica que posibilita o Concello de Ferrol como coprodutor deste gran espectáculo de Estudo Momento, en colaboración tamén co Centro Dramático Galego. Precisamente este mércores 4 desenvolveuse o primeiro ensaio coa formación da Orquestra Sinfónica de Galicia que fai “único” este proxecto, que se estreará na cidade con dous pases: o sábado 7 e domingo 8.
Por se non fora suficiente fito o que se marcará na primeira representación, esta función contará coa presenza da escritora María Solar, autora da novela homónima na que se basea a proposta, este ano distinguida co Premio da Cultura Galega. O mesmo título identifica unha das pezas musicais destacadas da banda sonora orixinal de Gabriel Bussi, o tango ‘La Culpa’, un “reto interesante” para Iria Ares, que deberá cantalo en directo.
Este tema interprétao “a protagonista absoluta da obra, que é esa gran diva dos anos 50”, explica a actriz desta estrela da canción arxentina chamada Mirtha Val. Non obstante, a historia parte do momento no que Amanda, a outra personaxe que encarna, unha empregada dun banco en Santiago de Compostela, herda inesperadamente os millóns da enigmática cantante.
Do mesmo xeito que Iria Ares se reparte entre dúas personalidades en escena, Xoán C. Mejuto faino con tres. Ademais dun albacea testamentario arxentino, cun papel de menor trascendencia, o actor tamén se pon na pel de Enric, un xornalista “un pouco máis que amigo” de Amanda, e do home de Mirtha Val. A pesar de que este último “é o marido, acaban tendo unha relación ao longo de toda a historia como dun amor imposible, que aínda que se consuma, non chega a converterse realmente nunha entrega total, nun matrimonio feliz, porque sempre hai esa culpa da que vai a novela”, expresa o actor e codirector, tamén encargado, no seu caso, da adaptación do texto e máis da dramaturxia.
Particularidades
“Non son transicións musicais simplemente, é que a música actúa como unha auténtica banda sonora de cine”, destaca Iria Ares. A codirectora e actriz lémbrase da experiencia que xa tiveran coa Sinfónica de Galicia a raíz da curtametraxe ‘Volvo Jazz’, igualmente producida por Estudo Momento, que ademais do teatro tamén crea para a pantalla grande. Nos pases que se ofrecerán en Ferrol, a formación musical contará con sete integrantes, antes de ampliarse até os 35 e gravar as melodías, para iniciar a xira por Vigo, Pontevedra e Santiago de Compostela.
Segundo Xoán Carlos Mejuto, “calquera adaptación dun xénero a outro sempre é complicada, e máis cando o punto de partida é unha novela”, que permite un desenvolvemento moito maior que o cine ou o teatro, explica, sinalando que este labor pasa por atopar a idea central do proceso, que no seu caso “foron as respostas que atopei a por que namora” o texto. Para o artista que asina a adaptación, a clave está na combinación de dous tempos e espazos, un presente con tintes de thriller e o “Buenos Aires dourado, da grande época do tango e do cine negro arxentino” que tantos galegos coñeceron como o seu propio pai.