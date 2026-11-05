La Unidad de Buceo de Ferrol realizó en octubre un intenso programa de adiestramiento

Una inmersión en una actividad Archivo

El pasado mes de octubre, la Unidad de Buceo de Ferrol –Ubufer– desarrolló un intenso programa de actividad dirigido a mantener la preparación, versatilidad y disponibilidad operativa de su personal. El calendario incluyó adiestramientos con diferentes equipos de buceo, ejercicios de desactivación de explosivos y el apoyo habitual a los buques del Arsenal de Ferrol.

El programa permitió ejercitar las principales modalidades de buceo empleadas por la unidad. Entre ellas, la práctica con suministro desde superficie pesado mediante casco Kirby Morgan, especialmente indicado para trabajos subacuáticos prolongados, y el empleo de máscara facial con comunicaciones inalámbricas, que facilita la coordinación entre los buceadores y el personal de apoyo en superficie.

La Ubufer también adiestró su capacidad de desactivación de artefactos explosivos , mediante ejercicios simulados de localización y neutralización improvisados, incluido el empleo de medios robotizados. Además del adiestramiento, llevó a cabo diferentes trabajos de mantenimiento y reparación a flote solicitadas por los diferentes buques de la zona para su mantenimiento preventivo, que permiten realizar determinadas reparaciones sin necesidad de que los buques entren en dique.

Como cierre de la actividad mensual, un Equipo Operativo de Buceo realizó un ejercicio de infiltración helitransportada al agua desde un helicóptero de la 10ª Escuadrilla de Aeronaves, para practicar el despliegue por vía aérea del personal y del material necesario para iniciar una intervención subacuática.