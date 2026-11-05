La Escuela Antonio de Escaño recibió a los 173 nuevos aspirantes al segundo ciclo de marinería

El período de acogida ha comenzado Cedida

Un total de 173 aspirantes a marinería se incorporaron esta semana a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, en Ferrol.

Se trata de candidatos a marinero que integran el segundo ciclo de 2026 formando un grupo que está integrado por 144 hombres y 29 mujeres. Todos ellos iniciaron ya una nueva etapa en su trayectoria profesional dentro de la Armada.

Los familiares del nuevo alumnado disfrutaron de una bienvenida celebrada en el Aula Magna del centro formativo de la Armada. El encuentro incluyó la proyección de un vídeo institucional sobre las principales actividades que se llevan a cabo desde el organismo militar y de la propia Escuela, así como una visita guiada por las instalaciones para acercar a los familiares al entorno en el que se formarán los aspirantes.

Un momento de la llegada del alumnado Cedida

Con esta incorporación comienza el período de acogida, que se prolongará durante dos semanas. Una vez finalizado, los estudiantes iniciarán la Formación Militar General, primera etapa de su preparación hasta mediados de enero de 2027. Será entonces cuando se formalice la firma del compromiso inicial y se celebre el solemne acto de Jura de Bandera, uno de los momentos más significativos de los nuevos marineros.

Posteriormente, los aspirantes afrontarán la fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental, con una duración de 24 semanas. Durante este período recibirán formación técnica y militar mediante distintos módulos orientados a la obtención del título de Técnico Medio de Formación Profesional.

La Antonio de Escaño desempeña así un papel fundamental en la preparación de los futuros profesionales de la Armada, combinando formación militar y capacitación técnica.