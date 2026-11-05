La biblioteca de Ferrol despide el taller de escritura curatorial con un nuevo triunfo

La codirectora de Sarao, Laura M. Freire, cerrará hoy la formación Jorge Meis

La biblioteca municipal de Ferrol despedirá este viernes 6 el taller de escritura ‘La curaduría y la palabra: escribir para exposiciones’, que imparte la codirectora de la galería de arte contemporáneo Sarao Gallery (carretera de Catabois 230) Laura María Freire Cameselle. Como ocurre siempre en las actividades que propone este centro, la formación volvió a celebrarse con la totalidad de las plazas agotadas.

Solo las personas que están más pendientes de la agenda de la biblioteca son capaces de conseguir un hueco en citas como esta, que está integrada en el programa de distintas experiencias de escritura, como en esta ocasión se ha optado por una formación de dos días consecutivos en la especialidad curatorial y en la elaboración de textos expositivos.

Precisamente este jueves 5 tuvo lugar la primera jornada de esta propuesta, que combina contenidos teóricos y prácticos para enseñar a las personas participantes a desarrollar una voz propia que sea accesible para el público y adaptable a distintos formatos.

Además, Laura María Freire Cameselle, graduada en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster en Interiorismo, lleva a cabo estas lecciones con la vista puesta en que las personas participantes pierdan el miedo a la hoja en blanco, que aprendan a equilibrar la profundidad de las ideas con la facilidad de la lectura y que entiendan la clave que conecta al lector con el arte, entre otros objetivos.

Clubs de lectura

Este otoño se pusieron en marcha dos nuevos clubs de lectura, que precisamente celebrarán sus últimas sesiones en este mes de noviembre: ‘Entre páginas y mentes en la literatura anglosajona’, a cargo de Mayte Corbillón (Pluma de Tojo) y ‘El feminismo en las novelas de escritoras asiáticas contemporáneas’, con Teresa Cameselle.